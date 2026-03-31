Play off vòng loại World Cup 2026: Nhận định Iraq vs Bolivia, 10h00 ngày 1/4: Thời khắc lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá Iraq vs Bolivia, Play-off World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đội đều hiểu rằng họ đã đi đến giới hạn cuối cùng của hành trình, không còn cơ hội sửa sai và không còn đường lui. Với tất cả những yếu tố đó, cuộc đối đầu giữa Iraq và Bolivia hứa hẹn sẽ là một trận cầu căng thẳng, kịch tính và giàu cảm xúc.

Hành trình của Bolivia tại chiến dịch vòng loại lần này có thể ví như một chuyến tàu lượn đầy biến động. Ngay từ những vòng đấu đầu tiên, họ thua tới 5/6 trận, chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm, thành tích khiến họ gần như bị loại khỏi cuộc đua từ rất sớm. Những kết quả tệ hại đó buộc Liên đoàn bóng đá nước này phải đưa ra quyết định sa thải HLV Antonio Carlos Zago, người được lựa chọn thay thế là Oscar Villegas.

Khi tiếp quản đội bóng, Villegas phải đối mặt với một tập thể đang chìm trong khủng hoảng, với chuỗi 6 trận thua liên tiếp, thậm chí có tới 5 trận không ghi nổi bàn thắng nào. Tuy nhiên, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Bolivia bất ngờ hồi sinh với 3 chiến thắng liên tiếp, mang lại niềm tin cho người hâm mộ.

Dẫu vậy, cú thua nặng nề 0-6 trước Argentina sau đó như một gáo nước lạnh, kéo họ trở lại với thực tế khắc nghiệt. Chuỗi phong độ phập phù tiếp tục đeo bám Bolivia, khiến họ không còn cơ hội cạnh tranh vé trực tiếp. Thay vào đó, mục tiêu thực tế nhất là giành suất tham dự vòng play-off liên lục địa. Trong giai đoạn quyết định, Bolivia đã đánh bại Chile và vượt qua Brazil trong trận đấu then chốt, qua đó giành tấm vé bước vào vòng play-off. Không dừng lại ở đó, Bolivia tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng vượt qua Suriname với tỷ số 2-1 ở bán kết play-off liên lục địa.

So với Bolivia, hành trình của Iraq mang màu sắc tiếc nuối nhiều hơn. Đại diện Tây Á đã thi đấu rất ấn tượng tại vòng loại khu vực châu Á và chỉ thiếu một chút may mắn để có thể giành vé trực tiếp. Họ kết thúc vòng loại với cùng số điểm như Saudi Arabia nhưng lại phải xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Việc để tuột tấm vé trực tiếp khiến Iraq buộc phải bước vào con đường vòng đầy rủi ro.

Ở vòng play-off khu vực, Iraq chạm trán UAE. Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, họ đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc khi giành chiến thắng 2-1 ở lượt về, qua đó tiến vào vòng play-off liên lục địa. Nhờ thứ hạng FIFA cao hơn, Iraq không phải thi đấu bán kết như Bolivia mà được đặc cách vào thẳng trận chung kết. Điều này giúp họ tiết kiệm thể lực, nhưng cũng khiến đội bóng thiếu đi cảm giác thi đấu và nhịp độ trận đấu thực tế.

Phong độ gần đây của Iraq cũng là điều đáng lo ngại. Tại Arab Cup, họ không thể tiến xa khi bị Algeria loại ở tứ kết. Không những vậy, hàng công của đội bóng đang gặp vấn đề khi đã trải qua hai trận liên tiếp không thể ghi bàn. Một điểm gây tranh cãi khác là việc Iraq không tổ chức bất kỳ trận giao hữu nào trước trận đấu quan trọng này. Dù có thể hiểu rằng tình hình bất ổn trong khu vực ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị, nhưng điều đó vẫn khiến người hâm mộ lo lắng về sự sẵn sàng của đội bóng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Iraq vs Bolivia

Iraq và Bolivia gặp nhau 1 lần vào năm 2018, trong trận đấu giao hữu quốc tế. Hai đội hòa nhau 0-0.

Iraq thắng 6/10 trận đấu gần nhất, hòa 2 và nhận 2 thất bại. Bolivia thắng 4, hòa 1, thua 5.

Thông tin lực lượng Iraq vs Bolivia

Iraq và Bolivia có đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Iraq vs Bolivia

Iraq: Talib; Doski, Hashim, Tahseen, H Ali; Al-Ammari, Sher, Farji, Abdulkareem; M Ali, Hussein.

Bolivia: Viscarra; Medina, Haquin, Morales, Fernandez; Matheus, Cuellar, Villamil; Miguelito, Monteiro, Vaca.

Dự đoán tỷ số Iraq 2-1 Bolivia