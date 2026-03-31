Play off vòng loại World Cup 2026: Nhận định CH Séc vs Đan Mạch, 01h45 ngày 1/4: Điểm tựa sân nhà

TPO - Nhận định bóng đá CH Séc vs Đan Mạch, play-off World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một suất tham dự vòng chung kết World Cup sẽ được quyết định khi Cộng hòa Séc đối đầu với Đan Mạch tại sân nhà ở thủ đô Prague.

Nhận định trước trận đấu CH Séc vs Đan Mạch

CH Séc đến trận chung kết play-off sau màn ngược dòng kinh điển trước CH Ireland. Trong khi Đan Mạch tiến vào vòng trong nhờ chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Bắc Macedonia. Các bàn của Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen (2 bàn) và Christian Norgaard đã mang lại chiến thắng dễ dàng ở Copenhagen. Thậm chí Đan Mạch còn không để đối thủ dứt điểm trúng đích lần nào.

Chiến thắng này càng giúp họ thăng hoa. Đan Mạch bước vào trận đấu quan trọng tại Prague với tinh thần rất cao. Dường như họ muốn “phục hận” cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026 không mấy suôn sẻ.

Đó là chiến dịch mà tuyển Đan Mạch tưởng chừng đã chắc suất vào vòng chung kết, nhưng trận hòa bất ngờ 2-2 trước Belarus và thất bại 4-2 trước Scotland đã khiến họ mất vị trí dẫn đầu, buộc đội bóng phải tham dự vòng play-off. Đó là những cú ngã hiếm hoi của đội tuyển này. Vì thông thường, họ có thói quen thi đấu ngang ngửa với những đội tuyển mạnh như trận thắng Thụy Sỹ 2-0, hòa Anh 1-1.

Nhưng bỏ qua những lấn cấn, Đan Mạch đã tìm được phong độ tốt nhất với màn hủy diệt 4-0 trước Bắc Macedonia. Và đó là lời cảnh báo dành cho CH Séc.

Phong độ, lịch sử đối đầu CH Séc vs Đan Mạch

Nhưng CH Séc không phải là đối thủ dễ chơi. Cộng hòa Séc đã giành được tấm vé vào trận play-off World Cup bằng chiến thắng kịch tính trong loạt sút luân lưu trước Ireland. Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, đội chủ nhà đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, với Ladislav Krejci ghi bàn thắng quyết định chỉ 4 phút trước khi trận đấu kết thúc để san bằng tỷ số 2-2.

Trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong 30 phút, và hai đội tiến vào loạt luân lưu. Tại đây, đội bóng của Miroslav Koubek cuối cùng đã giành chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền.

Trận thắng đó cho thấy bản lĩnh của CH Séc. Họ cũng từng gây tiếng vang với việc cầm hòa Croatia hay đánh bại Na Uy… Trên sân nhà, đội tuyển này càng đáng sợ. Cộng hòa Séc đã tránh được thất bại ở 5 trận vòng loại World Cup với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Nhìn xa ra, đội chủ nhà chỉ thua 2 trong 16 trận đấu trước đó.

Đan Mạch đã có những màn thể hiện tốt hơn trong các lần chạm trán gần đây giữa hai quốc gia này, nhưng với lợi thế sân nhà, Cộng hòa Séc sẽ tự tin vào cơ hội tiến vào vòng chung kết mùa hè năm sau.

Đội hình dự kiến CH Séc vs Đan Mạch

CH Séc: Vắng Adam Hlozek và Václav Jemelka

Đan Mạch: Vắng Kasper Schmeichel, Jannik Vestergaard, Philip Billing, Patrick Dorgu, Andreas Christensen và Yussuf Poulsen