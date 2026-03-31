Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trên kênh nào, ở đâu?

Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 lúc 18h35 ngày 31/3. Xem trực tiếp U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc trên kênh nào, ở đâu?

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam đang có màn trình diễn không mấy ấn tượng ở CFA Team China 2026. Sau trận hòa 1-1 với U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan 0-1 trong thế trận bế tắc. Dù sao, đây cũng là điều có thể hiểu được, bởi lẽ U23 Việt Nam không mang đến giải đội hình mạnh nhất.

Trong lúc HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam được trao cho HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh với nhiệm vụ thử nghiệm đội hình, sàng lọc nhân tố mới cho tương lai. Về lý thuyết đây là đội tuyển U23, nhưng HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập phần lớn các cầu thủ của lứa U21. Hầu hết các ngôi sao vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và tỏa sáng tại U23 châu Á 2026 vừa qua đều không góp mặt.

Trong bối cảnh đó, việc U23 Việt Nam thi đấu thiếu ổn định và không có mảng miếng rõ ràng là điều có thể thông cảm. Quan trọng nhất, nhiều tài năng trẻ sẽ có thêm kinh nghiệm quốc tế hướng đến tương lai.

Tối nay, U23 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc. Đây là trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với U23 Việt Nam, bởi lẽ chúng ta đã hết cơ hội vô địch. Tuy nhiên, U23 Trung Quốc là đối thủ mạnh và là bài kiểm tra quan trọng cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trước khi về nước.

Sau hai trận không có sóng, trận cuối cùng của U23 Việt Nam tại CFA Team China 2026 đã được Truyền hình FPT Play mua bản quyền. Trận đấu tối nay sẽ được phát sóng trực tiếp miễn phí trên các nền tảng của FPT Play.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam: Đình Hai, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Bá Đạt, Quang Huy, Công Phương, Long Vũ, Văn Thuận, Thắng Long, Quốc Anh.

U23 Trung Quốc: Yu Jinyong, He Yiran, Peng Xiao, Yang Haoyu, Bao Shengxin, Wang Shiqin, Chen Zeshi, Wang Zhang Yuanhui, Bao Shimeng, Bohao, Xiang Yuwang.

