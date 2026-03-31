Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, 18h35 ngày 31/3: Thử thách khó nhằn

Giải giao hữu tứ hùng CFA Team China 2026 đang đi đến hồi kết. Trong trận đấu sớm chiều nay, U23 Triều Tiên đánh bại U23 Thái Lan 3-1 để vượt lên dẫn đầu bảng với 5 điểm cùng hiệu số bàn thắng thua +2 (6-4). Với kết quả này, U23 Triều Tiên đang tràn đầy cơ hội giành chức vô địch. Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay chủ nhà U23 Trung Quốc, đối thủ của U23 Việt Nam ở trận đấu hạ màn.

Trước trận đấu này, U23 Trung Quốc cũng có 2 điểm với hiệu số bàn thắng thua bằng 0 (3-3). Họ cần thắng U23 Việt Nam với cách biệt 3 bàn trở lên để vượt qua U23 Triều Tiên. Nếu thắng cách biệt 2 bàn, U23 Trung Quốc chỉ đứng trên nếu ghi được 4 bàn trở lên. Đây đều là những kịch bản khó xảy ra sau những gì hai đội đã thể hiện, nhưng ít nhất U23 Trung Quốc vẫn còn cơ hội để lên ngôi.

Cục diện trên cũng khiến U23 Việt Nam đối mặt với thử thách khó khăn hơn. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh khởi đầu giải đấu ấn tượng với trận hòa 1-1 trước U23 Triều Tiên, nhưng gây thất vọng sau đó khi thua U23 Thái Lan 0-1.

Với lực lượng bao gồm phần lớn cầu thủ U21 và thiếu kinh nghiệm thi đấu, U23 Việt Nam tỏ rõ sự bế tắc khi phải chơi tấn công. Trong khi đó, hàng thủ cũng không thực sự chắc chắn và phụ thuộc quá nhiều vào tài năng của thủ môn Cao Văn Bình.

Với hoàn cảnh hiện tại, khả năng U23 Việt Nam giành điểm trước U23 Trung Quốc không cao. Tuy nhiên, hãy cùng chờ xem đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh thể hiện ra sao trước khi về nước.

