‘Lá chắn trắng’ hoàn thành nhiệm vụ tại Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Với sự chuẩn bị bài bản, lực lượng y tế hùng hậu đến từ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện 87 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), cùng sự phối hợp chuyên môn của Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quốc tế SIS Cần Thơ… đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 tại Nha Trang, Khánh Hòa, góp phần vào thành công chung của giải đấu.

Theo ghi nhận của PV, tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 công tác y tế được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp, trở thành một trong những “trụ đỡ thầm lặng” phía sau thành công của giải.

Đội ngũ y tế thường trực hỗ trợ runner trực tiếp trên đường chạy.

Đồng hành cùng Ban Tổ chức, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm y tế cho sự kiện thể thao quy mô quốc gia. Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Vũ Sơn Giang - Phó Chủ nhiệm Chính trị phụ trách Phòng Chính trị Bệnh viện Quân y 175 – cho biết, đơn vị xác định rõ đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào khi đồng hành cùng một giải đấu giàu truyền thống.

“Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo về nhân lực, trang thiết bị, đặc biệt có sự phối hợp, hỗ trợ của Bệnh viện Quân y 87 và các lực lượng thuộc Tổng cục Hậu cần đóng quân tại Nha Trang, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối về mặt y tế cho giải”, Thượng tá Vũ Sơn Giang nhấn mạnh.

Bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ các vận động viên.

Trên thực tế, trong suốt quá trình diễn ra giải, hệ thống y tế được kích hoạt ở trạng thái sẵn sàng cao, từ các tổ y tế lưu động, lều y tế dọc đường chạy cho đến các xe cứu thương và trung tâm cấp cứu tại khu vực đích. Nhờ đó, các tình huống phát sinh như vận động viên kiệt sức, chấn thương nhẹ… đều được xử lý kịp thời, đúng quy trình, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Đánh giá về công tác tổ chức, Thượng tá Vũ Sơn Giang cho rằng, Giải Vô địch Quốc gia Marathon Báo Tiền Phong ngày càng thể hiện rõ tính chuyên nghiệp, quy mô và uy tín, xứng đáng là sân chơi đỉnh cao của điền kinh phong trào và chuyên nghiệp Việt Nam.

Nhiều runner kiệt sức nhanh chóng được đội ngũ y bác sĩ hỗ, nhờ đó sớm hồi phục sức khỏe. Trong ảnh, các runner vui cười sau khi được chăm sóc y tế tại Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa.

Không chỉ dừng ở một giải thể thao, Tiền Phong Marathon còn mang trong mình nhiều giá trị xã hội sâu sắc. Theo đại diện Bệnh viện Quân y 175, đây là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương, phát hiện những vận động viên tiềm năng cho điền kinh nước nhà, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

“Giải đấu góp phần tôn vinh giá trị con người Việt Nam, vẻ đẹp của thể thao và cách rèn luyện sức khỏe hiệu quả, tiết kiệm, có tính ứng dụng cao. Đây cũng chính là những giá trị mà Bệnh viện Quân y 175 luôn hướng tới, vì vậy chúng tôi đã và sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải trong nhiều năm tới”, Thượng tá Vũ Sơn Giang chia sẻ.

Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 và đồng nghiệp trước giờ giải bắt đầu.

Việc lực lượng y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ không chỉ bảo đảm an toàn cho từng vận động viên mà còn góp phần nâng tầm chất lượng tổ chức của giải. Đó là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp giữa Ban Tổ chức và các đơn vị y tế, tạo nên một mùa giải an toàn, trọn vẹn và giàu ý nghĩa.