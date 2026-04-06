Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thể Công - Viettel đề xuất mời trọng tài ngoại cho hai trận cầu then chốt gặp Ninh Bình

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - CLB Thể Công - Viettel chính thức gửi công văn tới Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đề nghị mời tổ trọng tài quốc tế điều hành hai trận đấu quan trọng gặp CLB Ninh Bình trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Theo đó, CLB Thể Công - Viettel mong muốn sử dụng trọng tài ngoại cho trận đấu gặp CLB Ninh Bình thuộc vòng 21 LPBank V.League 2025/2026, cũng như trận bán kết Cúp Quốc gia diễn ra ngày 11/6.

Phía Thể Công - Viettel nhấn mạnh, đây là các trận đấu có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua thứ hạng và cơ hội cạnh tranh danh hiệu của các đội bóng.

Trận đấu ngày 5/4/2026 giữa CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Thể Công - Viettel xuất hiện tình huống gây tranh cãi khi bàn thắng của Lucao không được trọng tài công nhận.

"Nhằm góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác điều hành trận đấu, đồng thời nâng cao uy tín, chất lượng chuyên môn của giải đấu, CLB Thể Công - Viettel trân trọng đề xuất Công ty VPF: cử tổ trọng tài quốc tế người nước ngoài (trọng tài chính, trọng tài VAR và các trợ lý nếu có) tham gia điều hành hai trận đấu nêu trên”, văn bản nêu rõ.

Hiện tại, đội bóng đang chờ phản hồi chính thức từ phía Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Thể Công - Viettel đưa ra đề xuất tương tự. Trước đó, vào ngày 18/11/2025, đội bóng này từng kiến nghị mời trọng tài ngoại nhưng không được chấp thuận.

Xem thêm

Cùng chuyên mục