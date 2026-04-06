Chủ nhà World Cup 2026 đưa vào vận hành luật việt vị mới của Arsene Wenger

TPO - Bóng đá Canada đang trở thành tâm điểm của một cuộc thử nghiệm có thể làm thay đổi cách thế giới nhìn về luật việt vị. Ở trận khai màn mùa giải 2026 Canadian Premier League (CPL), quy tắc việt vị kiểu mới theo sáng kiến của Arsene Wenger (Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA) đã được đưa vào vận hành.

Theo cách hiểu mới, cầu thủ tấn công chỉ bị thổi việt vị khi toàn bộ phần cơ thể của anh ta vượt hẳn lên trên hậu vệ cuối cùng. Nói cách khác, nếu vẫn còn bất kỳ phần nào cơ thể tiền đạo ngang hàng hoặc thấp hơn hậu vệ cuối cùng bên phía đội bóng phòng thủ, cầu thủ đó vẫn được xem là không việt vị.

Trọng tài chỉ thổi còi việt vị khi có khoảng trống rõ ràng, được gọi là "khoảng cách an toàn" giữa cầu thủ của đội tấn công so với cầu thủ đội phòng ngự. So với luật hiện hành, đây là thay đổi rất đáng kể, bởi bóng đá hiện đại nhiều năm qua liên tục chứng kiến những tình huống bị bắt việt vị chỉ vì vài centimet, kéo theo tranh cãi và làm giảm nhịp độ trận đấu.

FIFA kỳ vọng thử nghiệm này sẽ giúp các trận đấu trở nên cởi mở hơn, khuyến khích tiền đạo di chuyển táo bạo hơn và hạn chế các pha bắt lỗi quá sít sao. CPL được chọn làm nơi tiên phong không chỉ vì giải đấu này còn trẻ, giàu tinh thần đổi mới, mà còn bởi Canada đang muốn tận dụng đà phát triển bóng đá trong năm đăng cai World Cup 2026 cùng Mỹ và Mexico.

Một trận đấu ở Canadian Premier League

Với giới chức bóng đá thế giới, đây là một bài kiểm tra thực tế đủ tầm để xem liệu ý tưởng của Wenger có thực sự tạo ra tác động tích cực lên tốc độ, số cơ hội và chất lượng chuyên môn hay không.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng ủng hộ. Một số ý kiến lo ngại việc nới luật việt vị quá mạnh tay sẽ buộc hàng thủ phải lùi sâu hơn, làm thay đổi cấu trúc chiến thuật và khiến cán cân giữa công và thủ bị lệch. Nhưng ở chiều ngược lại, những người ủng hộ cho rằng bóng đá cần bớt đi các quyết định “soi từng milimet”, trả lại lợi thế cho các pha bứt tốc và cảm xúc tự nhiên của bàn thắng.

Không dừng ở đó, bóng đá Canada còn kết hợp thử nghiệm luật việt vị mới với hệ thống Football Video Support (FVS), một giải pháp hỗ trợ trọng tài được FIFA hậu thuẫn. FVS được thiết kế cho những giải đấu có ít camera và nguồn lực con người lẫn tài chính hạn chế.

Cơ chế này không phải VAR theo cách quen thuộc, nhưng vẫn cho phép rà soát những tình huống then chốt như bàn thắng, thẻ đỏ hay phạt đền, qua đó giảm thời gian gián đoạn và hạn chế các màn câu giờ. Khác ở chỗ tình huống chỉ được xem lại khi có yêu cầu từ đội bóng (các đội có tối đa 2 lần yêu cầu xem lại).