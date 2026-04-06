Nguyễn Anh Minh vào Top 11 Augusta Haskins Invitational: Dấu ấn ổn định của tài năng Việt

TPO - Tiếp nối phong độ ấn tượng sau chức vô địch tại Bandon Dunes Championship, golfer trẻ Nguyễn Anh Minh tiếp tục ghi dấu tại đấu trường đại học Mỹ khi cán đích trong Top 11 tại Augusta Haskins Award Invitational 2026 với tổng điểm -10.

Augusta Haskins Award Invitational danh giá diễn ra tại Augusta (bang Georgia), quy tụ 16 đội tuyển hàng đầu NCAA Division I, được tổ chức trên sân Forest Hills Golf Course - công trình giàu tính lịch sử do kiến trúc sư Donald Ross thiết kế từ năm 1926 và sau đó được huyền thoại Arnold Palmer cải tạo. Đây cũng là sự kiện truyền thống diễn ra trước thềm The Masters, mang đậm dấu ấn của vùng đất Augusta.

Bước vào giải với sự kỳ vọng lớn sau chiến tích tại Bandon Dunes Championship hồi tháng 3, Nguyễn Anh Minh tiếp tục thể hiện bản lĩnh thi đấu đáng nể. Trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đội mạnh như North Carolina hay Oklahoma State, golfer số 1 Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định xuyên suốt ba vòng đấu với các điểm số 67, 69 và 70 gậy qua 3 vòng.

Tổng điểm -10 giúp Anh Minh chia sẻ vị trí T11 cá nhân cùng đồng đội Antoine Jasmin. Đáng chú ý, anh là một trong số ít golfer giữ được thành tích âm gậy ở cả ba vòng, cho thấy sự ổn định và khả năng kiểm soát cuộc chơi.

Không chỉ tỏa sáng ở bảng xếp hạng cá nhân, Anh Minh góp phần quan trọng giúp đội tuyển Oregon State (The Beavers) đạt tổng điểm -22, xếp đồng hạng 9 đồng đội. Khoảng cách của đội so với các đội phía trên như Illinois hay Houston rất sít sao, chỉ từ 2 đến 3 gậy.

Việc liên tiếp lọt top đầu ở các giải đấu trong thời gian ngắn cho thấy Nguyễn Anh Minh đang hòa nhập nhanh với môi trường golf đỉnh cao tại Mỹ. Không chỉ là một cá nhân nổi bật, anh còn dần khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình Oregon State, mở ra nhiều kỳ vọng cho chặng đường phía trước.