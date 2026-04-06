Sao trẻ Arsenal thừa nhận mang dòng máu Malaysia, xúc tiến đầu quân cho Bầy hổ

Đặng Lai

TPO - Dư luận bóng đá Malaysia đang hướng sự chú ý tới Josh Robinson, ngôi sao trẻ Arsenal. Đây là tên được cho sẽ trở thành gương mặt mang dòng máu lai tiếp theo gia nhập Harimau Malaya.

Thông tin này bắt đầu lan rộng trên mạng xã hội những ngày gần đây, trong bối cảnh tuyển Malaysia tiếp tục muốn tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ có gốc gác liên quan tới quốc gia Đông Nam Á này.

Josh Robinson không phải cái tên xa lạ với những người theo dõi bóng đá Anh ở cấp độ trẻ. Cầu thủ này trưởng thành từ học viện Arsenal, một trong những lò đào tạo danh tiếng của bóng đá xứ sương mù.

Việc anh được nhắc đến như một ứng viên đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia nhanh chóng tạo ra sự chú ý lớn, nhất là khi Harimau Malaya đang trong quá trình tìm kiếm thêm những nhân tố mới để nâng chất lượng đội hình, xây dựng lại hình ảnh sau bê bối nhập tịch vừa qua.

Robinson trong màu áo đội trẻ Arsenal

Điểm đáng chú ý nằm ở nguồn gốc gia đình của Robinson. Trong chia sẻ trên trang chủ Arsenal, cầu thủ này cho biết anh lớn lên ở khu Leyton, phía Đông London. Cha anh là người Jamaica, trong khi mẹ mang hai dòng máu Malaysia và Anh. Chi tiết này được xem là cơ sở để Robinson, hậu vệ mới 20 tuổi, đủ điều kiện cống hiến cho đội tuyển quốc gia Malaysia thông qua huyết thống của mình.

Không dừng lại ở đó, Robinson còn gây thêm chú ý khi phần cập nhật trên Instagram của anh xuất hiện lá cờ Malaysia bên cạnh cờ Anh và Jamaica. Động thái này càng khiến đồn đoán trở nên sôi động hơn. Tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về việc cầu thủ này sẽ khoác áo Harimau Malaya. Nhưng theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena, ông nhấn mạnh tuyển Malaysia “sẽ có thêm một cầu thủ lai để tăng cường lực lượng”.

Theo chia sẻ này, cầu thủ mới của Bầy hổ không đến từ Brazil hay Argentina, mà là “mang dòng máu Malaysia” đến từ châu Âu. Trong bối cảnh đó, Josh Robinson càng được xem là ứng viên sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại.

Nếu thương vụ này trở thành hiện thực, Harimau Malaya rõ ràng sẽ có thêm một quân bài đáng chờ đợi trong kế hoạch nâng tầm sức mạnh đội tuyển. Còn lúc này, Robinson vẫn là cái tên khiến truyền thông và người hâm mộ Malaysia dõi theo từng động thái.

#Malaysia #Malaysia nhập tịch #Arsenal #cầu thủ Arsenal #Ngoại hạng Anh #Việt Nam #nhập tịch

