Man City xác nhận chia tay Bernardo Silva

Đặng Lai

TPO - Bernardo Silva sẽ khép lại gần 1 thập kỷ gắn bó với Man City ngay sau khi mùa giải 2025/26 hạ màn. Thông tin này không đến từ một tuyên bố chính thức của đội chủ sân Etihad, nhưng lại được xác nhận theo cách đủ sức nặng khi trợ lý HLV Pep Lijnders thừa nhận cầu thủ 32 tuổi sẽ chia tay vào hè năm nay.

5030090-1-org-259971269jpg.jpg

Tiền vệ 31 tuổi hiện sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa và chưa phát đi tín hiệu nào cho thấy anh sẵn sàng gia hạn. Sau thời gian bàn bạc, Man City và Bernardo quyết định đường ai nấy đi.

Trợ lý HLV Pep Lijnders, người thay Pep Guardiola chỉ đạo trận Man City vs Liverpool vừa qua ở FA Cup, tuyên bố: “Mọi hành trình đẹp đều phải đi đến hồi kết. Bạn không thể thay thế một cầu thủ như Bernardo Silva, vì không có ai giống cậu ấy. Cách cậu ấy kiểm soát trận đấu, di chuyển, nhận bóng và xử lý bóng đều ở đẳng cấp đặc biệt”.

Như vậy, Man City sẽ phải nói lời tạm biệt với một trong những biểu tượng lớn nhất dưới kỷ nguyên Pep Guardiola. Bernardo Silva gia nhập đội bóng thành Manchester từ AS Monaco năm 2017 và nhanh chóng trở thành quân bài chiến lược nhờ sự đa năng, kỹ thuật, tư duy chơi bóng và cường độ hoạt động bền bỉ.

Man City.jpg
Sau những Walker, De Bruyne, Silva sẽ rời Etihad

Dưới màu áo Man City, anh đã có 450 lần ra sân, góp công lớn vào giai đoạn thành công rực rỡ với 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội khác.

Sau Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva trở thành một cầu thủ sáng tạo nữa rời Man City. Chắc chắn khoảng trống anh để lại sau lưng các tiền đạo sẽ không dễ để khỏa lấp.

Với đẳng cấp hàng đầu, ngôi sao Bồ Đào Nha đang nhận được lời mời gọi từ các CLB lớn. Barcelona, Benfica hay Juventus đều đang theo dõi sát diễn biến của thương vụ. Trong đó, Benfica được xem là điểm đến giàu cảm xúc, còn Barcelona là bến đỗ từng nhiều lần xuất hiện trong các tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Silva. Tuy nhiên, ở thời điểm này, ưu tiên của tiền vệ người Bồ Đào Nha có lẽ vẫn là cùng Man City hoàn tất phần còn lại của mùa giải theo cách trọn vẹn nhất.

Xem thêm

Cùng chuyên mục