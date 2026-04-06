Bốc thăm bán kết FA Cup: Chờ chung kết trong mơ

TPO - Rạng sáng nay, ban tổ chức FA Cup đã bốc thăm chia cặp bán kết mùa giải 2025/26. Các lá thăm may rủi đã giúp Man City và Chelsea tránh nhau ở vòng này và hứa hẹn tạo ra trận chung kết trong mơ.

Ngay sau trận đấu giữa West Ham và Leeds, FA Cup đã tổ chức bốc thăm chia cặp bán kết. Các lá thăm đã giúp hai đại gia còn sót lại là Man City và Chelsea tránh gặp nhau sớm. Cụ thể, Chelsea sẽ đối đầu với Leeds trong khi Man City được gặp đội bóng hạng nhất là Southampton.

Theo nhận định chung của giới mộ điệu, Chelsea và Man City đều được đánh giá cao hơn đối thủ và sáng cửa vào chung kết. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, đây sẽ là trận “chung kết trong mơ” của FA Cup mùa này. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo hai đội sẽ đi tiếp.

Ở vòng tứ kết, Southampton gây sốc khi đánh bại đội bóng số 1 Ngoại hạng Anh là Arsenal. Chính vì vậy, họ hoàn toàn có khả năng loại Man City, đội vốn đứng dưới Pháo thủ.

Tương tự như vậy, Leeds cũng không hề e ngại Chelsea. Cho dù đang đứng ở nhóm cuối bảng và phải đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh, nhưng Leeds bất bại trước Chelsea ở mùa này. Ở trận lượt đi, họ gây sốc khi đánh bại The Blues 3-1 trên sân nhà. Đến trận lượt về ở Stamford Bridge, đội bóng áo trắng tiếp tục cầm hòa đối thủ 2-2 sau khi bị dẫn trước 2-0.

Theo lịch, hai trận bán kết FA Cup sẽ diễn ra vào các ngày 25 và 26/4 tại sân trung lập Wembley. Trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 16/5 cũng tại sân vận động này.

Các cặp bán kết FA Cup 2025/26