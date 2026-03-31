Truyền thông Malaysia chỉ trích hàng thủ lỏng lẻo của đội nhà

Đặng Lai

TPO - Báo Malaysia cho rằng những pha phòng ngự yếu kém ở tuyến phòng thủ, từ vị trí tiền vệ đánh chặn đến hậu vệ, là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại 1-3 của đội tuyển Malaysia trước Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam vừa giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Kết quả cũng như diễn biến trận đấu cho thấy sự áp đảo từ đội chủ nhà. Malaysia tạo ra rất ít tình huống nguy hiểm. Thậm chí nếu như thủ môn cũng như xà ngang không ra tay cứu giúp, đội bóng này đã nhận nhiều hơn 3 bàn thua.

Có thể nói đây là trận thua tâm phục khẩu phục của Bầy hổ, cho thấy những tuyên bố trước trận của họ không hề có tác dụng. Sau trận, truyền thông Malaysia cũng thừa nhận thất bại của đội nhà. Tờ Bharian cho rằng yếu tố đầu tiên dẫn tới thất bại này là hàng thủ lỏng lẻo.

“Malaysia đã thua Việt Nam 1-3. Kết quả này đã nối dài mạch không thắng của Bầy hổ trước Việt Nam. Lần cuối cùng họ thắng đã là năm 2014”, ấn phẩm của Malaysia viết.

Xuân Son đã trừng phạt hàng thủ Malaysia với 2 bàn thắng

“Sự lỏng lẻo trong phòng ngự được xem là nguyên nhân thực sự dẫn đến 3 bàn thua mà Malaysia phải nhận. Malaysia đặc biệt mong manh là ở khu vực trung tuyến và cánh phải. Thực tế là các chân sút Việt Nam thường xuyên tấn công ở cánh này”.

Tờ Harian Metro nhận xét về trận đấu: “Malaysia đã nhận 3 bàn thua sau 1 tiếng thi đấu. Phải tới phút 77, Endrick Dos Santos mới ghi bàn thắng đầu tiên cho Harimau Malaya sau khi thực hiện thành công quả phạt đền.

Nhưng chừng đó vẫn không đủ để ngăn Việt Nam giành chiến thắng. Kết quả thua 1-3 khiến Malaysia không đạt được kết quả như mong đợi. Họ không thể kết thúc chiến dịch vòng loại với một chiến thắng và giành điểm để tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, chiến thắng này mang lại cho Việt Nam một khoảnh khắc ngọt ngào. Họ giành được tối đa 18 điểm sau 6 trận đấu ở vòng loại”.

Tờ New Strait Times thì cho rằng Malaysia đã nhập cuộc tốt. Tuy nhiên những cơ hội bị bỏ lỡ ở hiệp 1 đã khiến họ ôm hận. “Sau bàn thua, Malaysia đã đáp trả bằng một số pha tấn công trong hiệp một. Faisal Halim và Stuart Wilkin suýt chút nữa đã gỡ hòa. Không thể ghi bàn, Malaysia đã nhận liên tiếp những bàn thua ở hiệp 2.

Đội chủ nhà nới rộng khoảng cách dẫn trước ở phút 51 khi Xuân Son đánh đầu ghi bàn và phút 59, họ đã nhấn chìm Bầy hổ bằng bàn thắng thứ 2 của Xuân Son. Tất cả những gì Malaysia có được chỉ là bàn gỡ ở phút 77. Bàn thắng đó chỉ mang tính an ủi vì Việt Nam đã giữ vững thế trận để giành chiến thắng 3-1”.

Đặng Lai
