Nguyễn Xuân Son lập cú đúp, đội tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia

TPO - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi 2 bàn khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 ở lượt trận cuối bảng F, Vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường ngày 31/3.

foul Hết giờ, tuyển Việt Nam thắng 3-1 để nối dài cái duyên "bắt nạt" Malaysia Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1. Đội tuyển Việt Nam đã làm hài lòng NHM với những pha dàn xếp chất lượng. Như vậy, Malaysia nối dài chuỗi ngày không thể thắng Việt Nam. report Hoàng Hên dứt điểm 84': Xuân Son lấy bóng dũng mãnh rồi chuyền cho Hoàng Hên. Anh xử lý gọn gàng, mở ra góc và sút căng. Nhưng bóng đi chưa thật sự hiểm. report Nguy hiểm 80': Hàng thủ tuyển Việt Nam đã để lộ ra khoảng trống. Halim thoát xuống, lừa qua Nguyễn Filip song cú đá vọt xà. goal Malaysia gỡ lại 1-3 77': Trong một pha va chạm gần khung thành, Văn Hậu bị thổi phạt. Đội tuyển Việt Nam bị thổi penalty và Endrick đã gỡ lại 1 bàn cho Malaysia. report Tiếc quá, Việt Cường bỏ lỡ 2 cơ hội 75': Cầu thủ vừa vào sân Nguyễn Trần Việt Cường được đồng đội tạo ra 2 cơ hội tốt, đều trong thế đối mặt thủ môn. Nhưng anh lại dứt điểm chưa tốt. substitution Đình Trọng trở lại tuyển Việt Nam 70': Đình Trọng được HLV Kim đưa vào sân thay Duy Mạnh. Trung vệ 29 tuổi có màn tái xuất ở đội tuyển sau nhiều năm vắng bóng. report Malaysia thực sự đã hết nhuệ khí chiến đấu 63': 2 bàn thua chóng vánh khiến Malaysia xuống tinh thần rất thấp. Lúc này, đội tuyển Việt Nam gần như đang chơi bóng ma ở giữa sân. goal 3-0 cho tuyển Việt Nam, quá khủng khiếp 59': Chỉ vài phút sau bàn thắng thứ 2, tuyển Việt Nam đã ghi bàn thứ 3. Tiến Anh băng lên rồi tạt vào để Xuân Son bay người đánh đầu cực căng. Xuân Son đã tìm lại được phong độ đỉnh cao khi trở về Thiên Trường. report Cơ hội liên tiếp 57': Xuân Son đón bóng từ Hoàng Hên và nhoài người dứt điểm. Tiếc rằng tư thế dứt điểm của anh không thuận lợi. Ngay sau đó, Halim đáp trả với pha solo và dứt điểm từ góc hẹp. goal VÀO, Xuân Son ghi bàn 51': Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng Xuân Son cũng tỏa sáng khi anh đánh đầu tung lưới từ cự ly gần. Và còn gì tuyệt vời hơn khi Hoàng Hên là người kiến tạo cho Xuân Son. 2-0 cho tuyển Việt Nam. mong muốn của HLV Kim Sang-sik đang trở thành hiện thực. report Hai Long tìm vận may 47': Hai Long đi bóng bên cánh trái. Anh bó vào trong và tưởng như sẽ chuyền cho Xuân Son thì Hai Long tự dứt điểm. Cú đá không khó cho thủ môn Malaysia. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1, tuyển Việt Nam dẫn 1-0 Việt Nam đã có lợi thế về bàn thắng, nhưng đội vẫn chưa thực sự tạo ra điểm nhấn ở các pha phối hợp. NHM chờ đợi vào một màn thể hiện bùng nổ hơn trong hiệp 2. report Xuân Son dứt điểm 43': Nhận bóng từ cự ly hơn 20 mét, Xuân Son sút ngay. Cú đá mạnh song đi trúng vị trí của thủ môn Malaysia. Dù sao thì đây vẫn là tình huống có thể tạo thêm sự tự tin cho chủ công tuyển Việt Nam. report Josue thử vận may 42': Halim có bóng bên cánh phải rồi tạt vào. Bên trong, Paulo Josue nỗ lực đánh đầu nhưng không nguy hiểm. Sau những phút đầu thiếu ăn ý, hàng thủ tuyển Việt Nam đang bịt kín các khoảng trống tốt hơn. report Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thực hiện tốt các pha bóng sống 36': Hàng loạt tình huống xoay quanh Xuân Son chưa được thực hiện một cách nhuần nhuyễn. Đội tuyển Việt Nam vẫn cần những khoảnh khắc xử lý mượt mà hơn của tuyến trên. report Quá tiếc cho Hoàng Hên 32': Hoàng Hên nhận bóng từ rìa vòng cấm và tung ra cú đá cực khó. Nhưng thủ môn Malaysia vẫn xuất sắc. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa gặp may. report Hoàng Đức đưa bóng đập cột dọc 24': Nhận bóng từ cự ly gần 30 mét, Hoàng Đức đã tung cú nã đại bác đưa bóng vào góc cao. Bóng đập cột dọc. Một siêu phẩm đã bị từ chối. report Malaysia đang nỗ lực lấy lại thế trận 19': Tuyển Malaysia vẫn tự tin phối hợp trước sức ép từ tuyển Việt Nam. Họ đã tạo ra vài tình huống hú vía lên khung thành Nguyễn Filip. report Đội tuyển Việt Nam lại bị đe dọa 13': Hàng tiền vệ tuyển Việt Nam đã để lộ ra khoảng trống. Wilkins băng vào dứt điểm từ cự ly gần, góc sút thoáng. Rất may là cú đá vẫn còn hiền. report Nguy hiểm quá 10': Một pha băng xuống rất nhanh của Faisal Halim. Tiền đạo này đối mặt Nguyễn Filip. May cho tuyển Việt Nam khi bóng đi chệch cột. goal VÀO, vẫn là bàn thắng từ vũ khí bóng chết 6': Từ cú tạt bóng như đặt của Tiến Anh, Duy Mạnh băng vào dũng mãnh và đội đầu tung lưới Malaysia. Bàn thắng từ rất sớm cho chủ nhà và vẫn là bàn thắng từ bài dài xếp đá phạt của thầy Kim Sang-sik. report Trận đấu bắt đầu report Malaysia tung ra đội hình gồm 7 cầu thủ nhập tịch report Phía Malaysia trước trận đã liên tục có những thông điệp đáng chú ý Azmin Azram Abdul Aziz - cựu thủ môn Malaysia, đã có những chia sẻ trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại sân Thiên Trường. Ông nói: “Chọn sân Thiên trường là một chiêu trò, có chủ ý của Việt Nam. Thiên Trường là nơi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son thi đấu và tập luyện thường xuyên. Cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái". Đây chỉ là một trong rất nhiều thông điệp của đối thủ, cho thấy người Malaysia rất quan tâm vào trận đấu này.

report Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam Thủ môn Nguyễn Filip trở lại khung thành. Anh tiếp tục bắt chính sau khi đã giữ gôn ở trận lượt đi. Ở hàng hậu vệ, Quang Vinh, Văn Hậu và Việt Anh là những lựa chọn của HLV Kim Sang-sik. Trên hàng công, ông đặt niềm tin vào Xuân Son và Hoàng Hên.

Cả 2 đều hạ quyết tâm thắng trận này và đều coi đó là mục tiêu tối thượng. Việt Nam muốn kết quả tốt, chứng minh rằng trận thua 0-4 hồi năm ngoái chỉ là tai nạn, và đội tuyển chắc chắn cũng muốn nối dài cái duyên bất bại trước Bầy hổ. Trong khi đó, người Malaysia khát khao chiến thắng không kém, thậm chí có phần hơn. Họ coi đây là “liều thuốc giảm đau” cho cả nền bóng đá.

Những ngày qua, truyền thông nước này cũng như các nhân vật có tiếng nói đều kêu gọi các tuyển thủ chiến đấu vì tất cả danh dự. Nền bóng đá này đang xuống đáy sau bê bối nhập tịch gian lận. Hơn lúc nào hết, họ cần một kết quả tốt để vực dậy tinh thần cho cầu thủ, người hâm mộ và nhìn xa hơn là cả một hệ thống.

Áp lực đang đè nặng lên Cools và đồng đội

Do vậy mà dù đã hết động lực đi tiếp, nhưng tuyển Malaysia vẫn coi 3 điểm là nhiệm vụ tối quan trọng. Và 3 điểm cũng là cách để họ xóa tan cái dớp 12 năm không thể thắng Việt Nam. Lần cuối cùng họ giành chiến thắng trước Những chiến binh sao vàng là vào năm 2014 (bán kết lượt về AFF Cup 2014 tại sân Mỹ Đình).

Từ đó tới nay, Malaysia hầu như chỉ thua và thua. 9 trận trong quãng thời gian đó, họ chỉ hòa 1 (chung kết lượt đi AFF Cup 2018), còn lại là 8 trận thua gồm 0-2 và 0-1 ở AFF Cup 2018, 1-2 ở vòng loại World Cup 2022, 0-3 ở AFF Cup 2020 và 2022…

Quá nhiều nỗi đau dành cho Bầy hổ. Và tối nay có lẽ nỗi đau ấy sẽ thêm dài.