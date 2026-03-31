Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thái Lan thoát hiểm phút cuối, tiếp bước Việt Nam dự VCK Asian Cup 2027

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bàn thắng quý giá ở phút 89 của Manuel Bihr giúp "Voi chiến" thắng Turkmenistan 2-1, qua đó giành vé muộn đến Saudi Arabia dự Asian Cup 2027.

Tình huống dàn xếp phạt góc mang lại bàn thắng quý giá cho Thái Lan. Theerathon Bunmathan thực hiện quả tạt đầy khó chịu, hướng đến cột xa, nơi mà Bihr lao vào dũng mãnh để ghi bàn đưa "Voi chiến" ấn định chiến thắng 2-1. Với kết quả này, Thái Lan loại trực tiếp Turkmenistan để tiến vào VCK Asian Cup 2027.

Khi trận đấu trôi về phút bù giờ cuối cùng, toàn bộ thành viên ban huấn luyện Thái Lan đứng bật dậy. Họ chờ đúng lúc trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu để chạy vào ăn mừng cùng toàn đội Thái Lan. Trong khi đó, các cầu thủ Turkmenistan sụp đổ xuống sân khi họ đánh rơi tấm vé dự VCK Asian Cup theo cách không thể nghiệt ngã hơn.

Trước khi Bihr ghi bàn quyết định, Turkmenistan đưa trận đấu về vạch xuất phát từ phút 60. Temur Sharyev của đội khách đã tung cú sút từ ngoài vùng cấm, làm rung mành lưới khung thành Thái Lan. Bàn mở tỷ số của đội chủ nhà được ghi ở phút 15 do công của Suphanan Bureerat, cũng đến từ quả kiến tạo ở chấm phạt góc của Theerathon.

Thái Lan bắt buộc dồn toàn lực tấn công trong 30 phút cuối, vì nếu duy trì kết quả hòa, họ bị loại vì kém thành tích đối đầu. Xuyên suốt trận đấu, Thái Lan là đội chơi áp đảo khi có lợi thế sân nhà và bị đặt vào thế phải ghi bàn. Thầy trò HLV Hudson tấn công tổng lực trong cuối trận nhưng phải nhờ đến pha dàn xếp phạt góc để khoan thủng hệ thống phòng ngự của Turkmenistan.

"Voi chiến" đã trở về từ cõi chết. Một bàn của Bihr là đủ để họ quên đi mọi khó khăn ở trận này. Một chiến thắng giúp thầy trò HLV Hudson nhận thưởng nóng 3 triệu baht từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Và quan trọng hơn, trận thắng Turkmenistan giúp "Voi chiến" lên chuyến tàu muộn để đến Saudi Arabia dự Asian Cup năm sau.

Sau Indonesia, Singapore và Việt Nam, Thái Lan là đại diện tiếp theo của Đông Nam Á có mặt tại VCK Asian Cup 2027.

