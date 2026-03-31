Nhấn chìm Malaysia, tuyển Việt Nam nối dài kỷ lục thắng Đông Nam Á

TPO - Trên sân Thiên Trường vào tối 31/3, tuyển Việt Nam hạ gọn Malaysia 3-1. Trận thắng giúp thầy trò HLV Kim khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích giành 18 điểm trọn vẹn.

Đó là chiến thắng thứ 13 liên tiếp của đội tuyển Việt Nam cùng HLV Kim Sang-sik. Chuỗi thắng bắt đầu từ ngày 21/12/2024 khi "Chiến binh sao vàng" nhấn chìm Myanmar ở vòng bảng ASEAN Cup 2024. Kể từ đó, tuyển Việt Nam thắng thông một mạch ở hành trình vô địch ASEAN Cup. Sau đó là một chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của thầy trò HLV Kim tại vòng 3, vòng loại Asian Cup 2027.

Chuỗi thắng của tuyển Việt Nam từng bị ngắt khi "Chiến binh sao vàng" thua 0-4 trên sân Malaysia vào tháng 6/2025. Sau đó, Malaysia bị AFC xử thua trong trận thắng Việt Nam vì dùng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. Chuỗi thắng được tái lặp với Việt Nam, đến nay nâng lên con số 13 sau khi đánh bại Bangladesh (giao hữu) và Malaysia.

Trước đó, kỷ lục thắng của Đông Nam Á thuộc về 9 trận thắng của Indonesia (giai đoạn 1968-1969), Thái Lan (giai đoạn 1995-1996) và Singapore (giai đoạn 2004-2005). Duy nhất Việt Nam là đội tuyển bất bại bằng chuỗi kéo dài trong 3 năm liên tiếp.

Nếu tính cả kết quả hòa, "Chiến binh sao vàng" đang bất bại 17 trận, kể từ trận hòa Ấn Độ ở trận giao hữu vào tháng 10/2024.

Trên sân Thiên Trường, tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-1 bằng 3 bàn của Duy Mạnh và Xuân Son (cú đúp). Thầy trò HLV Kim giành trọn vẹn 18 điểm ở bảng F, ghi 16 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Sau Indonesia và Singapore, Việt Nam là đại diện tiếp theo của Đông Nam Á góp mặt ở VCK Asian Cup 2027.