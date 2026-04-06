24 đội tranh tài tại Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc

Năm 2026, Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 ghi nhận số lượng đăng ký kỷ lục với 53 đội bóng đến từ 27 tỉnh, thành phố trên cả nước. Vòng loại được chia thành 3 khu vực gồm Đắk Lắk, Hải Phòng và Quảng Ngãi, diễn ra từ đầu tháng 6 đến ngày 22/6. Từ đây, 24 đội bóng xuất sắc nhất sẽ giành quyền góp mặt tại vòng chung kết, tổ chức tại Đắk Lắk từ ngày 21/7 đến 6/8.

Chia sẻ tại buổi họp báo, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh: niềm vui lớn nhất của những người làm giải chính là được chứng kiến các thế hệ cầu thủ trưởng thành từ sân chơi này, từng bước khẳng định tên tuổi và đóng góp cho bóng đá nước nhà. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê thể thao trong thiếu nhi trên toàn quốc.

Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng chia sẻ: "Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc nâng số đội tham dự vòng chung kết lên 24, tăng 8 đội so với năm 2025, cho thấy quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn của giải".

Giải tiếp tục được tổ chức bài bản với hệ thống giải thưởng đa dạng, bao gồm các danh hiệu tập thể như vô địch, á quân, đồng hạng Ba, giải phong cách; cùng các giải cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và đội hình tiêu biểu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức, các địa phương đăng cai cùng sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, truyền thông hứa hẹn mang đến một mùa giải hấp dẫn, chất lượng.

Bước sang năm thứ 29, Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu trẻ.

Không chỉ là nơi tranh tài, đây còn là “cái nôi” phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Hai Long, những gương mặt đã và đang góp phần làm rạng danh bóng đá nước nhà.