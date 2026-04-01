Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ngôi sao Arsenal đưa Thụy Điển vượt qua Ba Lan, trở lại World Cup

A Phi

TPO - Tiền đạo đắt giá đang khoác áo Arsenal, Viktor Gyokeres tiếp tục tỏa sáng để đưa đội tuyển Thụy Điển trở lại World Cup sau 8 năm chờ đợi.

ap26090774678455.jpg
Viktor Gyokeres trở thành người hùng của Thụy Điển. Ảnh: PA

Rạng sáng nay, loạt trận chung kết play-off của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đã diễn ra đầy kịch tính. Ở trận đấu tâm điểm, Thụy Điển có màn “phục thù” đầy cảm xúc khi tiếp đón Ba Lan trên sân nhà.

Cách đây 4 năm, Thụy Điển thua Ba Lan cũng trong trận play-off quyết định đến World Cup 2022 và lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hôm nay, “bóng ma” đó suýt nữa quay lại ám ảnh đội bóng áo vàng, khi họ liên tiếp bị Ba Lan cân bằng tỷ số và dồn ép đến nghẹt thở.

Cho dù có lợi thế sân nhà, nhưng Thụy Điển lại là đội chơi lép vế hơn. Việc thiếu vắng một loạt ngôi sao ở cả 3 tuyến, bao gồm Hien, Krafth, Holm, Kulusevski và Isak là lý do khiến Thụy Điển không thể kiểm soát thế trận. Ngay cả khi hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Elanga ở phút 19 và Lagerbielke ở phút 44, họ đều bị Ba Lan gỡ hòa nhanh chóng.

Các thông số cho thấy sự áp đảo của Ba Lan về thế trận. “Đại bàng trắng” kiểm soát bóng đến 67%, dứt điểm 15 lần – trong đó 7 lần trúng đích và tạo ra 3 cơ hội ghi bàn rõ ràng. Tuy nhiên, họ không thể biến các ưu thế này thành bàn thắng dẫn trước và phải trả giá đắt ở cuối trận. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Ba Lan, Viktor Gyokeres xuất hiện đúng lúc để ghi bàn quyết định đưa Thụy Điển đến World Cup 2026.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Viktor Gyokeres đóng vai người hùng của Thụy Điển. Trước đó, tiền đạo đắt giá của Arsenal lập hat-trick giúp Thụy Điển đánh bại Ukraine ở vòng bán kết.

Như vậy, Thụy Điển đã trả nợ “sòng phẳng” món nợ vay Ba Lan cách đây 4 năm, đồng thời tái xuất World Cup sau 8 năm chờ đợi. Đây cũng là giải đấu lớn đầu tiên của Thụy Điển kể từ năm 2020. Sau khi mất vé dự World Cup 2022, họ cũng lỡ hẹn với EURO 2024 đầy cay đắng.

A Phi
Xem thêm

Cùng chuyên mục