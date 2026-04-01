Ngôi sao Arsenal đưa Thụy Điển vượt qua Ba Lan, trở lại World Cup

Viktor Gyokeres trở thành người hùng của Thụy Điển. Ảnh: PA

Rạng sáng nay, loạt trận chung kết play-off của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đã diễn ra đầy kịch tính. Ở trận đấu tâm điểm, Thụy Điển có màn “phục thù” đầy cảm xúc khi tiếp đón Ba Lan trên sân nhà.

Cách đây 4 năm, Thụy Điển thua Ba Lan cũng trong trận play-off quyết định đến World Cup 2022 và lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hôm nay, “bóng ma” đó suýt nữa quay lại ám ảnh đội bóng áo vàng, khi họ liên tiếp bị Ba Lan cân bằng tỷ số và dồn ép đến nghẹt thở.

Cho dù có lợi thế sân nhà, nhưng Thụy Điển lại là đội chơi lép vế hơn. Việc thiếu vắng một loạt ngôi sao ở cả 3 tuyến, bao gồm Hien, Krafth, Holm, Kulusevski và Isak là lý do khiến Thụy Điển không thể kiểm soát thế trận. Ngay cả khi hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Elanga ở phút 19 và Lagerbielke ở phút 44, họ đều bị Ba Lan gỡ hòa nhanh chóng.

Các thông số cho thấy sự áp đảo của Ba Lan về thế trận. “Đại bàng trắng” kiểm soát bóng đến 67%, dứt điểm 15 lần – trong đó 7 lần trúng đích và tạo ra 3 cơ hội ghi bàn rõ ràng. Tuy nhiên, họ không thể biến các ưu thế này thành bàn thắng dẫn trước và phải trả giá đắt ở cuối trận. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Ba Lan, Viktor Gyokeres xuất hiện đúng lúc để ghi bàn quyết định đưa Thụy Điển đến World Cup 2026.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Viktor Gyokeres đóng vai người hùng của Thụy Điển. Trước đó, tiền đạo đắt giá của Arsenal lập hat-trick giúp Thụy Điển đánh bại Ukraine ở vòng bán kết.

Như vậy, Thụy Điển đã trả nợ “sòng phẳng” món nợ vay Ba Lan cách đây 4 năm, đồng thời tái xuất World Cup sau 8 năm chờ đợi. Đây cũng là giải đấu lớn đầu tiên của Thụy Điển kể từ năm 2020. Sau khi mất vé dự World Cup 2022, họ cũng lỡ hẹn với EURO 2024 đầy cay đắng.