Danh sách các đội tuyển dự Asian Cup 2027: Đông Nam Á góp 4 đại diện

Đặng Lai

TPO - Vòng loại Asian Cup 2027 về cơ bản đã kết thúc. Danh sách các đội tuyển tham dự VCK đã lộ diện. Ở đó, Đông Nam Á góp 4 đại diện, duy trì số lượng đội tham gia nhiều như kỳ Asian Cup 2023.

Sau vòng loại 2 World Cup 2026 đã có 18 đội tuyển chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027, đó là Saudi Arabia (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Bahrain, Trung Quốc, Palestine, Kyrgyzstan, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait.

Đây là những đội tuyển đã giành vé vào tới vòng loại 3 World Cup nên theo quy định AFC, họ cũng giành luôn vé dự VCK Cúp châu Á. Còn lại 6 trên tổng số 24 suất sẽ được xác định với một vòng loại riêng biệt. Ở đó, phần còn lại của châu Á sẽ thi đấu với nhau để chọn ra 6 đội tuyển dẫn đầu 6 bảng đấu tới VCK.

Và hôm qua, về cơ bản các bảng đấu đã kết thúc. Tại bảng C và E, do đã chắc suất đi tiếp từ trước nên trận cuối, cả Singapore lẫn Syria đều không còn động lực. Nhưng họ vẫn thắng các đối thủ yếu hơn. Singapore hạ Bangladesh còn Syria vùi dập Afghanistan 5-1.

Tại bảng D, Thái Lan đã lách qua khe cửa hẹp. Họ bị Turkmenistan cầm hòa tới phút 90 trước khi Manuel Bihr đánh đầu dũng mãnh ấn định thắng lợi cho Thái Lan. Chiến thắng này là vừa đủ để Voi chiến giật lại ngôi đầu từ chính đối thủ, qua đó lên chuyến tàu đi Saudi Arabia.

Việt Nam là đội tuyển Đông Nam Á giành nhiều điểm nhất vòng loại

Ở bảng F, đội tuyển Việt Nam cũng đã chắc suất dự VCK từ sớm sau khi AFC trừ Malaysia 6 điểm do dùng cầu thủ không hợp lệ. Tuy nhiên trận cuối, Việt Nam vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo với việc hạ Malaysia 3-1, duy trì thành tích toàn thắng 100% số trận. Ở vòng loại, chỉ Syria và Việt Nam giành 18/18 điểm tuyệt đối, con số phản ánh sức mạnh vượt trội của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam là đại diện thứ 4 của Đông Nam Á đến với Asian Cup 2027 sau Indonesia, Thái Lan và Singapore. Đáng ra khu vực đã có 5 đại diện nếu như Philippines bảo vệ lợi thế dẫn bàn trong trận quyết định với Tajikistan. Nhưng họ đã bị gỡ hòa. Đội tuyển Đông Nam Á chấp nhận rời sân với tỷ số 1-1 và nhìn Tajikistan đi tiếp (đại diện Trung Á hơn về đối đầu).

23 cái tên dự VCK Asian Cup 2027 đã được ấn định. Vẫn còn bảng B chưa hoàn tất do chiến sự Trung Đông. Trận cuối, đội tuyển Lebanon sẽ gặp Yemen và một trong 2 cái tên Yemen/Lebanon sẽ đến VCK Cúp châu Á.

DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN DỰ ASIAN CUP 2027

Saudi Arabia (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Australia, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Bahrain, Trung Quốc, Palestine, Syria, Kyrgyzstan, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Tajikistan, Yemen/Lebanon.

