Đội tuyển Italia thua sốc, 3 kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt

TPO - Đêm qua, Italia đã hứng chịu cơn ác mộng khi lần thứ 3 liên tiếp bị loại ở play-off World Cup. Lần này, họ gục ngã trên chấm phạt đền trước Bosnia.

Sau chiến thắng nhẹ nhàng tại bán kết play-off trước Bắc Ireland, Italia tự tin làm khách của Bosnia, đội tuyển bị đánh giá thấp hơn về thực lực. Và thực tế, Italia đã mở điểm ở phút 15 nhờ công Moise Kean. Chân sút Fiorentina lập công trong 2 trận liên tiếp, chứng tỏ vai trò không thể thay thế trên hàng công vốn nghèo nàn nhân sự của Azzurri.

Nhưng Bosnia không hề nao núng. Họ lập tức phản công. Đầu tiên, Ivan Basić tung cú sút từ ngoài vòng cấm buộc Donnarumma phải cản phá, trước khi Nikola Katić tung ra pha đánh đầu cận thành nguy hiểm. Áp lực tiếp tục gia tăng khi Demirović đánh đầu chệch khung thành từ một quả đá phạt.

Tới phút 41, chủ nhà có lợi thế hơn người. Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi thô bạo với Amar Memić khi cầu thủ này đang bứt tốc thoát khỏi hàng phòng ngự Italia.

Italia đã không thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Để tận dụng lợi thế hơn người, Bosnia đã thực hiện những sự thay người trong giờ nghỉ, nhắm tăng cường hàng công. Và hiệp 2, họ khiến Donnarumma phải làm việc vất vả. Phút 70, thủ môn đang bắt cho PSG có pha cản phá cực kỳ xuất sắc, đổ người sang phải đẩy cú sút cực hiểm của Benjamin Tahirovic.

Nhưng tới phút 78, điều gì đến cũng phải đến. Sức ép nghẹt thở đã giúp Bosnia gỡ hòa 1-1. Haris Tabakovic nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm khiến Donnarumma bó tay. Hai đội kết thúc 90 phút thi đấu bằng tỷ số 1-1 và bước vào hiệp phụ.

Tại đây, Bosnia kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi với 82% thời lượng bóng. Nhưng họ không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Cuối cùng, đội chủ nhà chấp nhận kéo trận đấu vào loạt luân lưu và tại đây, họ đã giải quyết đối thủ. Bosnia thực hiện thành công tất cả các cú đá, trong khi bầu không khí cuồng nhiệt bên trong sân vận động Bilini Polje rõ ràng đã ảnh hưởng đến các chân sút thiên thanh. Esposito bỏ lỡ cú sút đầu tiên của Italia còn Bryan Cristante lại sút trúng xà ngang.

Ở cú đá quyết định, Bajraktarevic đã đưa bóng lọt qua người Donnarumma, ấn định chiến thắng cho Bosnia và đưa đội tuyển quốc gia của anh trở lại World Cup trong không khí hân hoan tràn ngập khắp sân vận động. Trong khi đó, Italia nối dài cơn ác mộng. Đã 3 kỳ World Cup liên tiếp họ vắng mặt.