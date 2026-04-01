HLV Kim Sang-sik khen ngợi Xuân Son sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

TPO - Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Trận đấu này ghi nhận dấu ấn của Xuân Son. Và chân sút 29 tuổi đã nhận được lời khen từ ông thầy Kim Sang-sik.

Xuân Son là nhân vật chính trong thắng lợi 3-1 vừa qua. Dù có vài pha xử lý chưa được trọn vẹn nhưng anh vẫn là người xuất sắc nhất với 1 cú đúp đánh đầu, qua đó giúp đội nhà nhấn chìm Malaysia.

Cú đúp này giúp chân sút 29 tuổi nhận về những lời ngợi khen từ HLV Kim Sang-sik. HLV Hàn Quốc nói sau trận: “Xuân Son đã chơi rất tốt. Cậu ấy không chỉ ghi bàn mà còn di chuyển thông minh, có nhiều phối hợp hiệu quả với đồng đội.

Không phải lúc nào cậu ấy cũng ghi bàn, nhưng điều quan trọng là sự cố gắng và đóng góp của Xuân Son cho lối chơi chung của đội. Hôm nay, Xuân Son xứng đáng với những gì đã thể hiện".

Hoàng Hên cũng nhận được lời khen từ ông thầy

HLV của đội tuyển Việt Nam cũng đặc biệt ấn tượng với bộ đôi tiền vệ Quang Hải và Hoàng Đức, những người đã chơi nổi bật, giúp Việt Nam lấn lướt hoàn toàn Malaysia. “Các cầu thủ đã phối hợp rất tốt. Tôi cảm ơn các học trò. Sự kết hợp của Xuân Son và Hoàng Hên là mỹ mãn, mang đến thành công lớn cho đội tuyển. Xuân Son cùng Quang Hải và Hoàng Đức cũng tạo ra mối liên kết hiệu quả. Đây là tín hiệu tích cực cho đội tuyển trong tương lai”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Và nhà cầm quân Hàn Quốc không quên Hoàng Hên, người đã chính thức đặt dấu ấn trong màu áo đỏ với pha kiến tạo giúp Xuân Son ghi bàn vào đầu hiệp 2. "Khi gặp Bangladesh, tôi đã để Hoàng Hên đá nhiều vị trí từ tiền đạo cắm, tiền đạo cánh và tiền vệ. Lúc đó tôi muốn thử xem cậu ấy chơi tốt nhất ở vị trí nào. Và tôi tìm ra câu trả lời là tiền đạo cánh phải. Hôm nay tôi xếp cậu ấy thi đấu vị trí này trước Malaysia”, ông nhấn mạnh.

Có một chút điểm trừ trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là việc Nguyễn Trần Việt Cường bỏ lỡ tới 3 cơ hội đối mặt. Nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn khen ngợi màn thể hiện của chân sút Becamex TPHCM. "Màn thể hiện của Văn Hậu, Đình Trọng và cả Việt Cường cũng khiến tôi hài lòng. Sự trở lại của họ giúp tôi có nhiều lựa chọn cho đội hình tuyển", thầy Kim cho hay.