Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Kim Sang-sik khen ngợi Xuân Son sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Trận đấu này ghi nhận dấu ấn của Xuân Son. Và chân sút 29 tuổi đã nhận được lời khen từ ông thầy Kim Sang-sik.

tuyen-viet-nam-7.jpg

Xuân Son là nhân vật chính trong thắng lợi 3-1 vừa qua. Dù có vài pha xử lý chưa được trọn vẹn nhưng anh vẫn là người xuất sắc nhất với 1 cú đúp đánh đầu, qua đó giúp đội nhà nhấn chìm Malaysia.

Cú đúp này giúp chân sút 29 tuổi nhận về những lời ngợi khen từ HLV Kim Sang-sik. HLV Hàn Quốc nói sau trận: “Xuân Son đã chơi rất tốt. Cậu ấy không chỉ ghi bàn mà còn di chuyển thông minh, có nhiều phối hợp hiệu quả với đồng đội.

Không phải lúc nào cậu ấy cũng ghi bàn, nhưng điều quan trọng là sự cố gắng và đóng góp của Xuân Son cho lối chơi chung của đội. Hôm nay, Xuân Son xứng đáng với những gì đã thể hiện".

tuyen-viet-nam-2.jpg
Hoàng Hên cũng nhận được lời khen từ ông thầy

HLV của đội tuyển Việt Nam cũng đặc biệt ấn tượng với bộ đôi tiền vệ Quang Hải và Hoàng Đức, những người đã chơi nổi bật, giúp Việt Nam lấn lướt hoàn toàn Malaysia. “Các cầu thủ đã phối hợp rất tốt. Tôi cảm ơn các học trò. Sự kết hợp của Xuân Son và Hoàng Hên là mỹ mãn, mang đến thành công lớn cho đội tuyển. Xuân Son cùng Quang Hải và Hoàng Đức cũng tạo ra mối liên kết hiệu quả. Đây là tín hiệu tích cực cho đội tuyển trong tương lai”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Và nhà cầm quân Hàn Quốc không quên Hoàng Hên, người đã chính thức đặt dấu ấn trong màu áo đỏ với pha kiến tạo giúp Xuân Son ghi bàn vào đầu hiệp 2. "Khi gặp Bangladesh, tôi đã để Hoàng Hên đá nhiều vị trí từ tiền đạo cắm, tiền đạo cánh và tiền vệ. Lúc đó tôi muốn thử xem cậu ấy chơi tốt nhất ở vị trí nào. Và tôi tìm ra câu trả lời là tiền đạo cánh phải. Hôm nay tôi xếp cậu ấy thi đấu vị trí này trước Malaysia”, ông nhấn mạnh.

Có một chút điểm trừ trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là việc Nguyễn Trần Việt Cường bỏ lỡ tới 3 cơ hội đối mặt. Nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn khen ngợi màn thể hiện của chân sút Becamex TPHCM. "Màn thể hiện của Văn Hậu, Đình Trọng và cả Việt Cường cũng khiến tôi hài lòng. Sự trở lại của họ giúp tôi có nhiều lựa chọn cho đội hình tuyển", thầy Kim cho hay.

#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #Việt Nam vs Malaysia #Peter Cklamovski #Kim Sang-sik #Malaysia #Xuân Son #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục