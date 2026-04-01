AFC nhận xét gì khi tuyển Việt Nam thắng đẹp Malaysia?

TPO - Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á khen thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vòng loại Asian Cup 2027. Cá nhân Nguyễn Xuân Son nhận những lời "có cánh" cho cú đúp vào lưới Malaysia.

Ảnh: ﻿Ngọc Tú.

"Tuyển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại chiến dịch vòng 3, vòng loại Asian Cup 2027 với chiến thắng 3-1 trước Malaysia trên sân nhà. Ba pha đánh đầu mang lại chiến thắng dễ dàng cho thầy trò HLV Kim. Họ đã có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại Asian Cup", AFC viết.

Trang chủ AFC cho rằng trận đấu diễn ra cân bằng trên sân Thiên Trường. Đội chủ nhà mở tỷ số từ pha dàn xếp phạt góc. Sang hiệp 2, sự xuất sắc của Xuân Son khiến cục diện trận đấu nghiêng hẳn về phía Việt Nam.

Xuân Son được AFC khen ngợi có khả năng không chiến xuất sắc. Đầu tiên là bàn nâng tỷ số 2-0, sau đó vẫn là pha đánh đầu đưa Việt Nam nới rộng cách biệt lên 3 bàn.

Tại bảng F của vòng 3, vòng loại Asian Cup 2027, vị trí đầu bảng đã an bài từ trước lượt trận cuối sau khi Malaysia bị xử thua 2 trận. Một trong 2 trận đó là chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ở lượt đi. "Hổ Malay" rơi xuống nhì bảng với 6 điểm ít hơn Việt Nam, do đó chuyến làm khách đến sân Thiên Trường chỉ mang tính chất thủ tục.

Hai CLB vẫn khao khát chiến thắng vì danh dự. HLV Kim tung ra sân tất cả quân bài quan trọng, bao gồm bộ đôi tiền đạo nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên, lần đầu đá cặp cùng nhau ở đội tuyển. Malaysia cũng tung ra sân đội hình với phần lớn là cầu thủ nhập tịch.

Hai đội cầm bóng khá cân bằng trong suốt thời gian trận đấu. Khác biệt xảy ra từ những tình huống dàn xếp bóng bổng của Việt Nam. Hậu vệ Trương Tiến Anh có 2 quả tạt cho Duy Mạnh và Xuân Son ghi bàn. Bàn còn lại của Xuân Son được Hoàng Hên kiến tạo.