Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

AFC nhận xét gì khi tuyển Việt Nam thắng đẹp Malaysia?

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á khen thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vòng loại Asian Cup 2027. Cá nhân Nguyễn Xuân Son nhận những lời "có cánh" cho cú đúp vào lưới Malaysia.

Ảnh: ﻿Ngọc Tú.

"Tuyển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại chiến dịch vòng 3, vòng loại Asian Cup 2027 với chiến thắng 3-1 trước Malaysia trên sân nhà. Ba pha đánh đầu mang lại chiến thắng dễ dàng cho thầy trò HLV Kim. Họ đã có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại Asian Cup", AFC viết.

Trang chủ AFC cho rằng trận đấu diễn ra cân bằng trên sân Thiên Trường. Đội chủ nhà mở tỷ số từ pha dàn xếp phạt góc. Sang hiệp 2, sự xuất sắc của Xuân Son khiến cục diện trận đấu nghiêng hẳn về phía Việt Nam.

Xuân Son được AFC khen ngợi có khả năng không chiến xuất sắc. Đầu tiên là bàn nâng tỷ số 2-0, sau đó vẫn là pha đánh đầu đưa Việt Nam nới rộng cách biệt lên 3 bàn.

Tại bảng F của vòng 3, vòng loại Asian Cup 2027, vị trí đầu bảng đã an bài từ trước lượt trận cuối sau khi Malaysia bị xử thua 2 trận. Một trong 2 trận đó là chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ở lượt đi. "Hổ Malay" rơi xuống nhì bảng với 6 điểm ít hơn Việt Nam, do đó chuyến làm khách đến sân Thiên Trường chỉ mang tính chất thủ tục.

Hai CLB vẫn khao khát chiến thắng vì danh dự. HLV Kim tung ra sân tất cả quân bài quan trọng, bao gồm bộ đôi tiền đạo nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên, lần đầu đá cặp cùng nhau ở đội tuyển. Malaysia cũng tung ra sân đội hình với phần lớn là cầu thủ nhập tịch.

Hai đội cầm bóng khá cân bằng trong suốt thời gian trận đấu. Khác biệt xảy ra từ những tình huống dàn xếp bóng bổng của Việt Nam. Hậu vệ Trương Tiến Anh có 2 quả tạt cho Duy Mạnh và Xuân Son ghi bàn. Bàn còn lại của Xuân Son được Hoàng Hên kiến tạo.

