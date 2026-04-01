Tottenham bổ nhiệm HLV mới với mức lương cực sốc

A Phi

TPO - Đứng trước nguy cơ xuống hạng, Tottenham quyết định bổ nhiệm HLV Roberto De Zerbi với mức lương cực khủng cùng bản hợp đồng kéo dài 5 năm.

Tottenham đang sa lầy khủng hoảng khó tin. Từ một CLB thường xuyên đua tranh vé dự Champions League, “Gà trống” đối mặt nguy cơ xuống hạng ở Ngoại hạng Anh mùa này. Sau 31 vòng đấu, họ giành được vỏn vẹn 30 điểm và chỉ còn hơn nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 1 điểm.

Tottenham đã cố gắng “chữa cháy” khi sa thải Thomas Frank để bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên, đây là quyết định thảm họa của đội bóng thành London. Họ chỉ giành được 1 điểm sau 5 trận đấu dưới thời Igor Tudor ở Ngoại hạng Anh và bị loại ở vòng 1/8 Champions League. Kết quả này khiến HLV người Croatia mất việc chỉ sau 44 ngày.

Trước áp lực phải trụ hạng, ban lãnh đạo Tottenham buộc phải thay đổi kế hoạch. Tottenham không thể đợi đến mùa hè để tìm kiếm HLV chính thức, đồng thời phải “xuống nước” trong các cuộc đàm phán với mục tiêu số một của họ là Roberto De Zerbi. Bên cạnh đó, Tottenham cũng phớt lờ sự phản đối của các hội cổ động viên để bổ nhiệm chiến lược gia người Italia.

Rạng sáng nay, Tottenham thông báo chính thức ký hợp đồng 5 năm với Roberto De Zerbi và bộ sậu. Chi tiết thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng truyền thông Anh cho biết Tottenham phải trả cho Roberto De Zerbi mức lương “cực khủng” để thuyết phục ông về London làm việc ngay lập tức. Trước đó, mong muốn của De Zerbi là bắt đầu công việc ở mùa giải mới.

Theo Daily Mail, mức lương De Zerbi nhận được tại Tottenham cao thứ hai Ngoại hạng Anh, chỉ kém Pep Guardiola của Man City. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông lúc này là giúp Tottenham trụ hạng thành công.

De Zerbi năm nay 46 tuổi, có kinh nghiệm làm HLV từ 13 năm trước. Ông gây tiếng vang ở Sassuolo, Shakhtar Donetsk, Brighton và mới nhất ở Marseille với chiến thuật tấn công mãn nhãn. Tuy nhiên, De Zerbi cũng nổi tiếng với cá tính mạnh và thường xuyên mâu thuẫn với các cầu thủ cũng như ban lãnh đạo của CLB.

Theo lịch, De Zerbi sẽ ra mắt Tottenham vào ngày 12/4 tới ở chuyến làm khách của Sunderland. Sau đó, ông sẽ có màn đối đầu đầy thú vị với đội bóng cũ Brighton trong trận sân nhà đầu tiên cùng “Gà trống”.

Xem thêm

Cùng chuyên mục