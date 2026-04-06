MU đại thanh lọc đội hình: 8 ngôi sao đếm ngược ngày chia tay sân Old Trafford

TPO - Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè 2026, khi có tới 8 cầu thủ nằm trong danh sách rời Old Trafford. Mục tiêu của giới chủ "Quỷ đỏ" không chỉ là tinh gọn đội hình, mà còn thu về khoảng 100 triệu bảng để tái đầu tư vào các vị trí then chốt.

Đầu tiên là nhóm cầu thủ chắc chắn ra đi theo dạng tự do gồm Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia. Trong đó, việc chia tay Casemiro gây tiếc nuối khi tiền vệ người Brazil vẫn chơi hay và là nhân tố không thể thay thế trong đội hình "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, mức lương cao và định hướng trẻ hóa khiến MU bắt buộc chia tay Casemiro.

"Quỷ đỏ" sẽ rao bán 5 cầu thủ để tiếp tục dọn dẹp đội hình, thu về một khoản tiền chuyển nhượng và dọn dẹp quỹ lương. Manuel Ugarte và Joshua Zirkzee đứng đầu danh sách này khi chưa đáp ứng kỳ vọng chuyên môn và thường xuyên ngồi dự bị. Andre Onana gần như không còn tương lai sau khi bị đẩy đi cho mượn, trong khi Rasmus Hojlund nhiều khả năng sẽ được Napoli mua đứt sau một mùa giải hồi sinh tại Serie A.

Marcus Rashford cũng không còn tương lai tại MU. Tiền đạo người Anh đang chơi tốt trong màu áo Barca theo dạng cho mượn. Đội bóng xứ Catalonia có điều khoản mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Theo kịch bản tốt nhất, Barca mua đứt Rashford. Nếu Rashford không gắn bó lâu dài với sân Camp Nou, MU cũng sẽ tính phương án để chia tay tuyển thủ Anh.

Ở chiều ngược lại, MU bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhượng cho hè năm nay. Bổ sung tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu của "Quỷ đỏ", khi họ cần một tiền vệ làm tốt cả 2 vai trò hỗ trợ phòng ngự và thu hồi, luân chuyển bóng. Elliot Anderson, Adam Wharton, Sandro Tonali và Carlos Baleba là các phương án hàng đầu cho MU để bổ sung tuyến giữa.

Ngoài ra, MU sẽ mua thêm tiền đạo để thay thế Zirkzee, chia lửa với Benjamin Sesko ở vị trí mũi nhọn hàng công. Sau cùng, "Quỷ đỏ" có thể chiêu mộ một hậu vệ đa năng, sẵn sàng chơi tốt cả 2 cánh để cạnh tranh vị trí với Diogo Dalot và Luke Shaw.

Tất cả kế hoạch này của MU, sẽ thành hay bại phụ thuộc lớn vào việc họ có giành vé dự Champions League mùa tới. Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford đang có tín hiệu khởi sắc với 7 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, hiện xây chắc vị trí thứ 3. Việc MU trở lại đấu trường số 1 châu Âu là điều kiện quan trọng để họ thu hút ngôi sao hàng đầu.