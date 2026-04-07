SABECO cùng Tiền Phong Marathon 2026 tô điểm cho vẻ đẹp Nha Trang qua từng bước chạy

Trong làn gió sớm tinh khôi của thành phố biển, khi ánh bình minh vừa chạm tới đường chân trời, hàng nghìn vận động viên đã cùng nhau khởi động một hành trình đặc biệt – hành trình của ý chí, khám phá và kết nối. Tiền Phong Marathon 2026, với sự đồng hành của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), không chỉ là một giải đấu thể thao đỉnh cao mà còn mở ra một cách cảm nhận hoàn toàn mới về du lịch biển tại Nha Trang – Khánh Hòa.

Cung đường ven biển – nơi mỗi bước chạy là một trải nghiệm

Xuất phát từ Quảng trường 2/4 – nơi được xem là “trái tim” của giải đấu với biểu tượng Tháp Trầm Hương hướng ra biển – hành trình chạy mở ra trên trục đường Trần Phú, cung đường ven biển đẹp bậc nhất Nha Trang. Một bên là đại dương xanh rộng mở, một bên là nhịp sống đô thị sôi động, tạo nên không gian vừa khoáng đạt vừa giàu sức sống.

Trên hành trình ấy, các vận động viên không chỉ chinh phục cự ly mà còn liên tục tương tác với cảnh quan. Những bức bích họa đầy màu sắc tái hiện đời sống miền biển, cầu Trần Phú với tầm nhìn hướng về Tháp Bà Ponagar, hay khu vực Hòn Chồng với vẻ đẹp tự nhiên và dấu ấn huyền thoại – tất cả tạo nên một trải nghiệm đa lớp, không lặp lại.

Đặc biệt, những khoảnh khắc rất gần gũi đã làm nên tinh thần của giải chạy: runner giơ tay đón gió biển, dừng lại check-in nhanh bên cung đường, những cái vỗ tay cổ vũ từ khán giả, hay hình ảnh các nhóm bạn, gia đình, câu lạc bộ cùng nhau về đích. Chính những điều đó đã biến Tiền Phong Marathon thành không gian gắn kết đầy cảm xúc.

Với các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, mỗi vận động viên lại có một hành trình riêng – từ trải nghiệm nhẹ nhàng, sôi động đến thử thách bền bỉ, qua đó cảm nhận trọn vẹn sự chuyển mình của cảnh quan và nhịp sống phố biển.

Từ đường chạy đến động lực phát triển du lịch

Năm 2026 đánh dấu mùa giải có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 15.000 vận động viên tham gia. Nhưng ý nghĩa của con số này không chỉ dừng ở một sự kiện thể thao.

Sự kiện đã thu hút một lượng lớn du khách đến Nha Trang, bao gồm gia đình, bạn bè đồng hành cùng vận động viên. Điều này góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các ngành dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và giải trí.

Hơn nữa, chuỗi hoạt động bên lề như khám phá văn hóa, thưởng thức ẩm thực địa phương hay trải nghiệm cảnh quan còn giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gia tăng giá trị cho mỗi chuyến đi. Từ đó, Nha Trang không chỉ hiện lên như một điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là đô thị biển năng động, giàu trải nghiệm và sức hút quanh năm.

SABECO và hành trình lan tỏa giá trị cộng đồng

Đồng hành cùng Tiền Phong Marathon suốt 6 năm liên tiếp, SABECO tiếp tục khẳng định cam kết gắn bó với các hoạt động cộng đồng mang tính lan tỏa.

Không chỉ góp phần nâng cao quy mô và chất lượng tổ chức, sự đồng hành này còn giúp giải chạy vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện thể thao đơn thuần. Hàng chục nghìn người từ nhiều tỉnh thành hội tụ, cùng nhau chạy, chia sẻ và kết nối – lan tỏa lối sống tích cực và tinh thần cộng đồng.

Chia sẻ về mục tiêu này, bà Patsy Lim – Phó Tổng giám đốc phụ trách Marketing của SABECO cho biết: “Với SABECO, đồng hành cùng Tiền Phong Marathon là một phần trong cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững, bởi chúng tôi tin rằng một Việt Nam thịnh vượng và phát triển lâu dài phải bắt đầu từ những cộng đồng vững mạnh, được xây dựng trên nền tảng của thể chất lẫn tinh thần.”

Khi mỗi bước chạy trở thành một câu chuyện

Tiền Phong Marathon 2026 không chỉ là một cuộc đua, mà là hành trình của trải nghiệm và cảm xúc. Từ những bước chân bền bỉ trên cung đường ven biển, đến những khoảnh khắc giao thoa giữa con người và cảnh quan, tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh sống động về Nha Trang.

Và trong bức tranh ấy, tinh thần thể thao và lối sống năng động trở thành cầu nối – kết nối con người với thiên nhiên, với cộng đồng và với chính những giá trị bền vững cho tương lai.