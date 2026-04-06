Đội tuyển futsal Việt Nam thắng bùng nổ ngày ra quân Cúp Đông Nam Á

TPO - Trong trận ra quân giải vô địch Đông Nam Á 2026, tuyển futsal Việt Nam đã thắng bùng nổ 4-0 trước Myanmar. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi tự tin hơn trên hành trình vào chung kết giải đấu cấp khu vực.

Việt Nam thường xuyên lấn lướt Myanmar

Trong trận đấu vừa kết thúc, đội tuyển futsal Việt Nam tưởng như sẽ vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ từ đối thủ lâu năm Myanmar. Tuy nhiên thế trận lại dễ dàng hơn lo ngại rất nhiều. Các học trò của HLV Diego Giustozzi thoải mái triển khai bóng. Họ áp đặt thế trận gần như ngay từ tiếng còi khai cuộc, kiểm soát bóng tốt và liên tục dồn ép đối phương.

Phút 12, Việt Nam đã mở điểm. Từ đường chuyền thuận lợi của Thái Huy, Nhan Gia Hưng dứt điểm quyết đoán làm tung lưới. Bàn thắng này giúp các cầu thủ áo đỏ chơi thanh thoát hơn, đồng thời tạo ra thế trận ngày càng lấn lướt trước Myanmar. Nhưng hiệp 1 chỉ có 1 bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, tuyển futsal Việt Nam tiếp tục tăng tốc. Ngay những giây đầu hiệp hai, Minh Quang kiến tạo để Đa Hải đệm bóng chính xác, nhân đôi cách biệt. Chỉ 2 phút sau, vẫn là Đa Hải xuất hiện đúng lúc sau tình huống Ngọc Ánh sút xa bị cản phá, hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 3-0. Myanmar gần như không thể chống đỡ trước sức ép liên tục mà đội bóng của HLV Diego Giustozzi tạo ra.

Chưa dừng lại ở đó, phút 28, tân binh Nguyễn Thạc Hiếu ghi dấu ấn bằng pha xử lý khéo léo rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa tỷ số lên 4-0. Sau khi thua 0-4, Myanmar chấp nhận chơi power-play. Họ hy vọng có thể ghi bàn danh dự.

Nhưng những gì Myanmar có thể làm được chỉ là các pha chuyền qua chuyền lại ở giữa sân. Họ không đủ kỹ thuật để tạo ra những khoảng trống, không đủ nhanh để khiến hàng thủ áo đỏ bị xáo trộn. Thế trận này chỉ tạo ra thêm những cơ hội cho đội tuyển Việt Nam vì khung thành Myanmar thường xuyên bị bỏ trống.

Dù vậy, các chân sút áo đỏ đã không thể tận dụng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0. Chiến thắng đậm đà này không chỉ mang lại 3 điểm trọn vẹn mà còn tạo cú hích tinh thần đáng kể cho tuyển futsal Việt Nam trên hành trình phía trước.

Theo lịch thi đấu, đội sẽ gặp Timor Leste ở lượt trận tiếp theo ngày 7/4, trước khi bước vào màn so tài đáng chú ý với Thái Lan ở lượt cuối, trận đấu có thể quyết định vị trí dẫn đầu bảng A.