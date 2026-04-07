Đội tuyển châu Phi thách thức: 'Tại World Cup 2026, chúng tôi sẽ khiến Ronaldo phát khóc'

TPO - Bầu không khí hưng phấn đang bao trùm bóng đá CHDC Congo sau khi đội tuyển nước này giành vé tham dự World Cup 2026. Trong men say chiến thắng, thậm chí Bộ trưởng Thể thao Didier Bodimbo còn mạnh mẽ tuyên bố rằng CHDC Congo “sẽ làm Cristiano Ronaldo phải khóc” ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tấm vé dự vòng chung kết đến với CHDC Congo sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Jamaica ở trận play-off Liên lục địa diễn ra hôm 31/3 tại Mexico. Kết quả này giúp đại diện châu Phi trở lại World Cup sau quãng thời gian chờ đợi kéo dài tới 52 năm, một cột mốc đủ để biến niềm vui hiện tại thành cơn sốt tại quê nhà.

Khi đội tuyển trở về, hàng vạn người hâm mộ đã xuống đường chào đón như những người hùng. Trong lễ mừng công, bộ trưởng Didier Bodimbo không giấu nổi sự phấn khích. Ông nhấn mạnh rằng hành trình chạm tới World Cup chưa bao giờ dễ dàng, bởi đội tuyển CHDC Congo đã phải trải qua rất nhiều thử thách để có được thành quả như hôm nay.

“Giành vé World Cup là hành trình không hề dễ dàng. Đội tuyển CHDC Congo của chúng tôi đã phải chiến đấu rất nhiều”, ông Bodimbo phát biểu. Chưa dừng lại ở đó, vị quan chức này còn khiến bầu không khí tại buổi lễ bùng nổ với tuyên bố: “Trong trận đấu đầu tiên của chúng ta tại World Cup 2026, chúng ta sẽ khiến Cristiano Ronaldo phải khóc”.

Tuyển CHDC Congo sẽ gặp Bồ Đào Nha vào 17/6

Theo truyền thông châu Phi, phát biểu đầy cảm xúc ấy lập tức "châm ngòi cho sự phấn khích của đám đông, kéo theo những tràng pháo tay và tiếng reo hò không dứt". Việc ông Bodimbo nhắc đến Ronaldo không phải ngẫu nhiên, bởi CHDC Congo và Bồ Đào Nha nằm cùng bảng ở World Cup 2026. Hai đội sẽ chạm trán nhau trong trận đấu rất được chờ đợi vào ngày 17/6.

Với người hâm mộ CHDC Congo, đây không chỉ là một trận vòng bảng thông thường. Đó còn là dịp để đội tuyển của họ khẳng định vị thế trước một đối thủ lớn, sở hữu biểu tượng bóng đá thế giới như Ronaldo.

Sức nóng giải đấu cũng được đẩy lên rất cao khi vé coi trận đấu giữa CHDC Congo và Bồ Đào Nha đã được bán hết. Không chỉ vậy, hai trận còn lại của tuyển Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan và Colombia cũng rơi vào tình trạng “cháy vé”. Điều đó cho thấy sức hút rất lớn của Ronaldo trước thềm World Cup 2026, đồng thời càng khiến cuộc đối đầu với CHDC Congo trở thành một trong những màn so tài đáng chú ý bậc nhất ở vòng bảng.