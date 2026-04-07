Nhận định Sporting Lisbon vs Arsenal, 02h00 ngày 8/4: Ác mộng rình rập

TPO - Nhận định bóng đá Sporting Lisbon vs Arsenal, tứ kết Champions League lúc 02h00 ngày 8/4 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Sporting Lisbon và Arsenal. Mùa giải đang đi đến giai đoạn quan trọng nhất và Arsenal một lần nữa bị cơn ác mộng “trắng tay” rình rập.

Chưa đầy một tháng trước, người Arsenal vẫn hào hứng nói về cú ăn 4 lịch sử - bất chấp thực tế họ chưa có danh hiệu lớn nào từ năm 2020, chưa vô địch Premier League từ năm 2004 và chưa từng lên ngôi tại Champions League. Sự lạc quan đó có cơ sở khi đội bóng của HLV Mikel Arteta thắng như chẻ tre với hàng thủ vững chắc bậc nhất châu Âu, trong khi các đối thủ chính của họ đều sa sút.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi nhanh chóng chỉ sau vài tuần. Giữa tháng trước, họ thua Man City ở chung kết Carabao Cup và mất chiếc cúp đầu tiên. Đầu tháng này, họ thua sốc Southampton ở tứ kết FA Cup và mất chiếc cúp thứ hai. Giờ đây, Pháo thủ chỉ còn 2 đấu trường quan trọng nhất là Premier League và Champions League. Về lý thuyết, họ đều chiếm lợi thế lớn ở các đấu trường này.

Tại Premier League, Arsenal đang bỏ xa Man City 9 điểm (đá nhiều hơn 1 trận). Tại Champions League, họ được gặp Sporting Lisbon – một trong những đội bóng bị đánh giá yếu nhất ở vòng tứ kết. Thế nhưng, hai trận thua liên tiếp trước Man City và Southampton vừa qua cho thấy Pháo thủ không vững chắc và lì lợm như người ta tưởng. Khi bước vào các trận đấu mang tính quyết định, các cầu thủ của Mikel Arteta giống như đeo chì vào chân và đánh mất phong độ thường thấy. Rạng sáng mai, Arsenal sẽ làm khách của Sporting Lisbon và bóng ma trắng tay một lần nữa rình rập ám ảnh họ.

Arsenal đã giành quyền vào tứ kết Champions League sau khi dễ dàng vượt qua Bayer Leverkusen với tổng tỷ số 3-1 ở vòng 16 đội. Các bàn thắng của Eberechi Eze và Declan Rice đã giúp họ giành chiến thắng 2-0 ở trận lượt về hồi tháng trước, qua đó chính thức giành vé đi tiếp.

Điều đó giúp Arsenal tiếp tục giữ vững vị trí ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League mùa giải 2025-26, theo dự đoán của Opta, với 27,7% cơ hội đăng quang. Họ cũng có 77,7% khả năng lọt vào bán kết.

Tuy nhiên, Sporting sẽ bước vào trận đấu này tại José Alvalade với tinh thần lạc quan thực sự sau khi tạo nên một trong những màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất châu Âu ở vòng đấu trước. Đội bóng Bồ Đào Nha đã thua Bodo/Glimt 3-0 ở trận lượt đi, nhưng chiến thắng ấn tượng 5-0 trên sân nhà sau hiệp phụ ở trận lượt về đã giúp họ đi tiếp.

Đội bóng của Rui Borges đã trở thành đội thứ năm trong lịch sử Champions League lật ngược được thế trận sau khi bị dẫn trước ba bàn trở lên ở trận lượt đi, và giờ đây sẽ lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết giải đấu này. Trước đó, họ đã từng lọt vào tứ kết Cúp C1 châu Âu một lần, để thua Real Sociedad vào mùa giải 1982-83 trước khi giải đấu được đổi tên.

Sân nhà thực sự là nơi trái tim của Sporting thuộc về, khi họ đã thắng cả 5 trận trên sân nhà ở mùa giải này. Chuỗi trận thắng này đánh dấu chuỗi thắng dài nhất của một đội bóng Bồ Đào Nha tại giải đấu kể từ khi Porto lập kỷ lục 6 trận thắng liên tiếp vào tháng 12 năm 1999.

Tiền đạo Viktor Gyokeres của Arsenal cũng sẽ là một gương mặt quen thuộc ở Lisbon. Cầu thủ người Thụy Điển đã ghi 6 bàn thắng trong 8 lần ra sân cho Sporting ở Champions League mùa trước và có thể trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cả cho và vào lưới đội bóng Bồ Đào Nha tại giải đấu này.

Sự trở lại của Gyokeres càng thú vị hơn khi Sporting tìm được người thay thế xứng tầm với anh: Luis Suarez. Chuyển đến từ Almeria với giá vỏn vẹn 25 triệu euro, tiền đạo người Colombia nhanh chóng tỏa sáng và đạt hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc. Từ đầu mùa, anh đã ghi 33 bàn sau 42 lần ra sân, trong đó có 5 bàn ở Champions League – chỉ kém kỷ lục của Gyokeres đúng 1 bàn.

Sự bất an với Arsenal gia tăng khi một loạt cầu thủ của họ gặp chấn thương hoặc có vấn đề về thể lực. Hai ngôi sao chơi ở cánh phải là Timber và Saka chắc chắn vắng mặt, trong khi khả năng ra sân của Gabriel, Piero Hincapie, Declan Rice và Leandro Trossard còn bỏ ngỏ. Vì vậy, có thể Pháo thủ sẽ hài lòng với một trận hòa và chờ trận lượt về trên sân nhà để “giải quyết” đối thủ.

