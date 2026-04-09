Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Hôm nay (9/4), miền Bắc có nắng nóng 33-35 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ 34-37 độ. Từ ngày mai đến 13/4, miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm với nền nhiệt rất cao.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Nam đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo ngày mai, nắng nóng gia tăng ở miền Bắc, đạt đỉnh điểm trong ba ngày từ 10-13/4. Sau đó từ 14/4, nắng nóng dịu dần.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, Đà Nẵng đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên cũ từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ, Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ từ 31-34 độ.

Dự báo từ ngày mai (10/4) đến 13/4, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh hơn nữa, khu vực miền Trung bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này với nhiệt độ cao nhất có thể vượt 41 độ.

Tây Nguyên hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng nóng diện rộng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.