Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sắp thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Quan hệ Việt - Trung thời gian qua tổng thể duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt. Ngày 26/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm sau khi Đại hội XIV của Đảng ta thành công tốt đẹp.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia, với kim ngạch thương mại song phương đạt 256,4 tỷ USD.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD (sau Singapore), tăng 33,4%. Trong 2 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đứng thứ 3 về tổng vốn đăng ký, với 807,46 triệu USD.

Về du lịch, năm 2025 Việt Nam đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 41,3%, chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón khoảng 922.582 lượt du khách Trung Quốc, chiếm khoảng 19,7% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.