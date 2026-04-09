Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua tại TPHCM

TPO - Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ và TPHCM đã trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và thành phố tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua năm qua.

Sáng 9/4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, năm 2025, phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ.

Các mô hình, giải pháp thiết thực được triển khai trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; nội dung thi đua phong phú, hình thức sinh động; tuyên truyền, vận động và huy động được đông đảo lực lượng và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bệnh viện Ung bướu (Sở Y tế TPHCM). Ảnh: Ngô Tùng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng bà Nguyễn Thị Lệ - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

TPHCM đã tập trung thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với các phong trào thi đua chuyên đề về giải ngân đầu tư công, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Những sáng kiến từ cơ sở đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy trao khen thưởng cấp Nhà nước tặng các cá nhân tiêu biểu.

Ông Cường nêu rõ: Năm 2026 là năm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới 2026-2030, TPHCM thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với địa giới hành chính mới, yêu cầu đặt ra cho thành phố rất lớn, rất nặng nề.

Trong bối cảnh đó, năm 2026, thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn mới.

Ông Cường khẳng định, đây không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà là yêu cầu nhiệm vụ chính trị, là sự tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt của thành phố đối với cả nước và trong nỗ lực vươn tầm trong khu vực.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ trên, ông Cường đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tập trung phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo nguyên tắc: rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ kết quả.

Mỗi mục tiêu thi đua phải gắn trực tiếp với chỉ tiêu tăng trưởng, sản phẩm cụ thể, kết quả đo đếm được. Từ đó, phong trào thi đua phải tạo đột phá về thể chế, kỷ luật thực thi công vụ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao vai trò của người đứng đầu…

Đại biểu thực hiện đăng ký tham gia phong trào thi đua năm 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ và TPHCM đã trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và thành phố tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua trong năm qua.

Cụ thể, tặng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 13 Huân chương Lao động hạng Nhất, 36 Huân chương Lao động hạng Nhì và 36 Huân chương Lao động hạng Ba; đồng thời, trao tặng 7 Cờ thi đua Chính phủ và 18 Cờ thi đua UBND TPHCM.