Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua tại TPHCM

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ và TPHCM đã trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và thành phố tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua năm qua.

Sáng 9/4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, năm 2025, phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ.

Các mô hình, giải pháp thiết thực được triển khai trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; nội dung thi đua phong phú, hình thức sinh động; tuyên truyền, vận động và huy động được đông đảo lực lượng và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bệnh viện Ung bướu (Sở Y tế TPHCM). Ảnh: Ngô Tùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng bà Nguyễn Thị Lệ - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM.

TPHCM đã tập trung thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với các phong trào thi đua chuyên đề về giải ngân đầu tư công, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Những sáng kiến từ cơ sở đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy trao khen thưởng cấp Nhà nước tặng các cá nhân tiêu biểu.

Ông Cường nêu rõ: Năm 2026 là năm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới 2026-2030, TPHCM thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với địa giới hành chính mới, yêu cầu đặt ra cho thành phố rất lớn, rất nặng nề.

Trong bối cảnh đó, năm 2026, thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn mới.

Ông Cường khẳng định, đây không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà là yêu cầu nhiệm vụ chính trị, là sự tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt của thành phố đối với cả nước và trong nỗ lực vươn tầm trong khu vực.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ trên, ông Cường đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tập trung phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo nguyên tắc: rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ kết quả.

Mỗi mục tiêu thi đua phải gắn trực tiếp với chỉ tiêu tăng trưởng, sản phẩm cụ thể, kết quả đo đếm được. Từ đó, phong trào thi đua phải tạo đột phá về thể chế, kỷ luật thực thi công vụ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao vai trò của người đứng đầu…

Đại biểu thực hiện đăng ký tham gia phong trào thi đua năm 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ và TPHCM đã trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và thành phố tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua trong năm qua.

Cụ thể, tặng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 13 Huân chương Lao động hạng Nhất, 36 Huân chương Lao động hạng Nhì và 36 Huân chương Lao động hạng Ba; đồng thời, trao tặng 7 Cờ thi đua Chính phủ và 18 Cờ thi đua UBND TPHCM.

Ngô Tùng
#thi đua yêu nước #tổng kết phong trào thi đua #TPHCM #Đảng bộ #chính quyền TPHCM #công tác khen thưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục