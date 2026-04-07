Bí thư Trung ương Đoàn thăm, chúc Tết cổ truyền Đại sứ quán Lào và Campuchia

TPO - Chiều 7/4, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu, thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào và Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam dịp Tết cổ truyền năm 2026.

Thanh niên là xương sống của sự phát triển

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn đã thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May Lào 2026. Tiếp đoàn có bà Khamphao Ernthavanh – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Tường Lâm đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đại sứ và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào.

Anh Lâm cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác, đoàn kết hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào, giữa tuổi trẻ hai nước được tăng cường, hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Anh Nguyễn Tường Lâm đã thông tin về một số hoạt động, sự kiện lớn quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian tới; đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước có ý nghĩa, vai trò quan trọng góp phần vun đắp quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện” Việt Nam – Lào.

Anh Nguyễn Tường Lâm trân trọng cảm ơn Đại sứ Khamphao Ernthavanh và lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động hợp tác thanh niên giữa hai nước trong thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp công tác chặt chẽ của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức thanh niên của Lào để tổ chức thành công các chương trình, hoạt động giao lưu, hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Khamphao Ernthavanh chúc mừng những thành tựu mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao việc tăng cường giao lưu hợp tác giữa tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước trong thời gian qua, góp phần thắt chặt thêm tình cảm gắn bó, sự yêu mến và hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn nữa giữa nhân dân Việt Nam – Lào.

Bà Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng quan trọng, là xương sống của đất nước và là thế hệ kế cận đầy tiềm năng của Đảng và Nhà nước hai nước. Đồng thời, bà tin tưởng thông qua các hoạt động giao lưu thanh niên, tình đoàn kết giữa hai quốc gia sẽ ngày càng được củng cố, góp phần duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển chung.

Vì lợi ích của thanh niên và nhân dân hai nước

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết Đại sứ quán Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2026. Tiếp đoàn có bà Touch Sopharath – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Tường Lâm đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới bà Đại sứ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hai nước, mối quan hệ giữa thanh niên Việt Nam - Campuchia ngày càng trở nên mật thiết.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia, Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia đã có chương trình phối hợp cụ thể. Hoạt động giao lưu thanh niên tại các tỉnh giáp biên giới cũng diễn sôi nổi, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn, Đại sứ Touch Sopharath cùng Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam tiếp tục là cầu nối quan trọng, hỗ trợ các tổ chức thanh niên hai nước tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Đáp lại tình cảm của đoàn, bà Touch Sopharath bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam. Bà đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thanh niên hai nước trong thời gian qua, coi đây là nền tảng để củng cố sức mạnh dân tộc và sự phát triển chung.

Bà Touch Sopharath nêu rõ, chúng ta đang có sự phối hợp rất tốt. Hai bên luôn ủng hộ, mong muốn được thăm hỏi và cùng nhau xây dựng sự hợp tác vì lợi ích của thanh niên và nhân dân hai nước.