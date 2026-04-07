Bạn trẻ TPHCM góp tay xử lý 'các bài toán' thực tiễn của nhiều phường, xã

Ngô Tùng
TPO - LOMAR 2026 được triển khai gắn với mục tiêu kết nối các nguồn lực của giảng viên, sinh viên với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Thông qua chương trình này, sinh viên được thử sức với các bài toán thực tiễn của xã hội, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai các giải pháp, góp phần tạo ra những tác động cụ thể đối với quá trình phát triển của địa phương.

Sáng 7/4, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp với Đại học Kinh tế TPHCM triển khai dự án “Marketing địa phương - LOMAR 2026”. Dự án là việc làm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Thành ủy TPHCM về phát huy vai trò của thanh niên, sinh viên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại cơ sở.

“Marketing địa phương - LOMAR 2026” tập trung triển khai các nội dung trọng tâm, gồm: nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chiến lược định vị thương hiệu địa phương; phát triển các sản phẩm truyền thông phục vụ quảng bá điểm đến, sản phẩm đặc trưng; tổ chức các hoạt động truyền thông cộng đồng gắn với ứng dụng công nghệ số; từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông địa phương có tính đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Các nội dung, đề bài của dự án được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tiễn từ các địa phương, thông qua cơ chế “đặt hàng” cụ thể đối với sinh viên. Trong giai đoạn đầu triển khai, các địa phương như phường Cầu Kiệu, Bình Hưng Hòa, Đức Nhuận và các xã Củ Chi, Bình Lợi, Bình Khánh đã chủ động đề xuất các bài toán gắn với định hướng phát triển của địa phương.

Các “đề bài” của LOMAR 2026 gồm: lan tỏa thông điệp “Bình Hưng Hòa xanh” (phường Bình Hưng Hòa); quảng bá thương hiệu “OCOP Bình Khánh” (xã Bình Khánh); khám phá bản sắc du lịch Bình Lợi (xã Bình Lợi); kết nối phố ẩm thực Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu); định vị hình ảnh Củ Chi (xã Củ Chi); nâng tầm “Phố hạnh phúc” Hồ Văn Huê (phường Đức Nhuận).

Ban Tổ chức LOMAR 2026 ghi nhận sự đặt hàng, gửi gắm đối với bạn trẻ. Ảnh: Ngô Tùng

Giải các bài toán thực tiễn

Phát biểu tại buổi giới thiệu dự án, TS Đinh Công Khải - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM, Phó trưởng Ban chỉ đạo LOMAR 2026 - cho biết dự án được triển khai gắn với mục tiêu kết nối các nguồn lực của giảng viên, sinh viên với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Thông qua chương trình này, sinh viên được thử sức với các bài toán thực tiễn của xã hội, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai các giải pháp, góp phần tạo ra những tác động cụ thể đối với quá trình phát triển của địa phương.

“Chúng tôi kỳ vọng LOMAR 2026 không chỉ hướng tới những ý tưởng sáng tạo mà còn là những dự án khả thi có thể triển khai trong thực tế, tạo ra những giá trị cụ thể cho các địa phương. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng mong muốn mỗi sinh viên sẽ hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn, hình thành tư duy trách nhiệm xã hội, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng làm việc trong môi trường thực tiễn”, TS Khải nói.

Các bạn sinh viên sẵn sàng bước vào một mùa hè tình nguyện theo một phương thức mới.

Theo anh Nguyễn Đức Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Hội SVVN Việt Nam TPHCM, đồng Trưởng Ban Tổ chức LOMAR 2026, đây là mô hình mới dành cho sinh viên thành phố tham gia trải nghiệm và góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“Không chỉ là sân chơi học thuật, đây còn là bước thử nghiệm quan trọng trong việc đổi mới phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện theo hướng gắn chặt với chuyên môn, thông qua việc tiếp cận các nội dung cụ thể như quảng bá các sản phẩm OCOP, phát triển du lịch địa phương, xây dựng thương hiệu điểm đến…”, anh Trung nêu.

Đại diện các địa phương nêu “bài toán” để bạn trẻ cùng giải quyết.

Điểm nhấn của LOMAR 2026 là yêu cầu các sản phẩm tham gia phải đảm bảo tính khả thi, có sản phẩm cụ thể, có chỉ số đo lường rõ ràng, gắn với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương. Các dự án cần tích hợp đồng bộ các yếu tố: Chiến lược truyền thông, ứng dụng công nghệ số, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và giải pháp duy trì, vận hành lâu dài, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá và phát triển hình ảnh địa phương.

Dự án trải qua các mốc thời gian chính: Vòng sơ tuyển (24/3-10/5); vòng hackathon (10/5-30/5); vòng thực nghiệm (trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2026); vòng chung kết (dự kiến diễn ra ngày 10/9).

