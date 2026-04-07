Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Lào Cai tạo 'lá chắn mềm' giúp học sinh nói không với ma túy

Văn Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoàn thanh niên các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đồng loạt ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên nói không với ma túy.

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, ngày 7/4 tại phường Sa Pa, Tỉnh Đoàn Lào Cai ra mắt mô hình Câu lạc bộ thanh niên nói không với ma túy và phát động cuộc thi thanh niên Lào Cai nói không với ma túy năm 2026. Chương trình được đồng loạt được tổ chức tại 99 xã, phường trên địa bàn.

Anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu.

Sa Pa với vị thế là trọng điểm du lịch quốc gia, một địa bàn mở về giao lưu văn hóa và kinh tế, càng trở thành mục tiêu mà các đối tượng tội phạm nhắm tới để có những hành vi tiêu thụ và kích cầu sử dụng ma túy.

Ra mắt Câu lạc bộ thanh niên nói không với ma túy phường Sa Pa.

Mô hình này ra đời nhằm tạo ra một "màng lọc" an toàn ngay trong trường học, giúp đoàn viên, học sinh tự trang bị "sức đề kháng" trước những cám dỗ. Mỗi học sinh không chỉ bảo vệ bản thân mà còn là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận thông tin, tố giác tội phạm.

Anh Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát động cuộc thi "Thanh niên Lào Cai nói không với ma túy năm 2026".

Ngay sau đó, Tỉnh Đoàn Lào Cai phát động cuộc thi "Thanh niên Lào Cai nói không với ma túy năm 2026". Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Đồng Mạnh Linh khẳng định: "Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong đoàn viên, thanh niên. Cuộc thi phấn đấu thu hút tối thiểu 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các nội dung trực tiếp và trực tuyến; 100% cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động hưởng ứng; mỗi đơn vị có ít nhất 1 sản phẩm truyền thông chất lượng tham gia cuộc thi".

Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai tuyên truyền pháp luật về ma túy tại buổi lễ.

Qua chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một "tuyên truyền viên" tích cực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Nói không với ma túy" trong cộng đồng; đồng thời phát hiện và nhân rộng các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy.

Ban tổ chức trao hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Sa Pa.
Sau lễ phát động, các đoàn thanh niên phường Sa Pa ra quân tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường.

Theo báo cáo tại chương trình, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Lào Cai còn 7.375 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người trong diện quản lý sau cai nghiện. Trong số đó, thanh niên đang chiếm tỷ lệ cao, có xu hướng gia tăng tại khu vực nông thôn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ma túy hiện nay không chỉ tồn tại ở những dạng truyền thống mà còn "núp bóng" tinh vi dưới hình thức thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới để lôi kéo các em học sinh.

#Thanh niên Lào Cai #Tuổi trẻ Lào Cai #Lào Cai #Thanh niên Lào Cai nói không với ma túy #Ma túy #Người nghiện #Cai nghiện ma túy #Thanh niên nghiện ma túy #Tệ nạn xã hội #Công an tỉnh Lào Cai #Công an ma túy Lào Cai #thuốc lá điện tử #thuốc lá thế hệ mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục