Tuổi trẻ Lào Cai tạo 'lá chắn mềm' giúp học sinh nói không với ma túy

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, ngày 7/4 tại phường Sa Pa, Tỉnh Đoàn Lào Cai ra mắt mô hình Câu lạc bộ thanh niên nói không với ma túy và phát động cuộc thi thanh niên Lào Cai nói không với ma túy năm 2026. Chương trình được đồng loạt được tổ chức tại 99 xã, phường trên địa bàn.
Sa Pa với vị thế là trọng điểm du lịch quốc gia, một địa bàn mở về giao lưu văn hóa và kinh tế, càng trở thành mục tiêu mà các đối tượng tội phạm nhắm tới để có những hành vi tiêu thụ và kích cầu sử dụng ma túy.
Mô hình này ra đời nhằm tạo ra một "màng lọc" an toàn ngay trong trường học, giúp đoàn viên, học sinh tự trang bị "sức đề kháng" trước những cám dỗ. Mỗi học sinh không chỉ bảo vệ bản thân mà còn là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận thông tin, tố giác tội phạm.
Ngay sau đó, Tỉnh Đoàn Lào Cai phát động cuộc thi "Thanh niên Lào Cai nói không với ma túy năm 2026". Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Đồng Mạnh Linh khẳng định: "Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong đoàn viên, thanh niên. Cuộc thi phấn đấu thu hút tối thiểu 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các nội dung trực tiếp và trực tuyến; 100% cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động hưởng ứng; mỗi đơn vị có ít nhất 1 sản phẩm truyền thông chất lượng tham gia cuộc thi".
Qua chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một "tuyên truyền viên" tích cực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Nói không với ma túy" trong cộng đồng; đồng thời phát hiện và nhân rộng các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy.
Theo báo cáo tại chương trình, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Lào Cai còn 7.375 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người trong diện quản lý sau cai nghiện. Trong số đó, thanh niên đang chiếm tỷ lệ cao, có xu hướng gia tăng tại khu vực nông thôn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ma túy hiện nay không chỉ tồn tại ở những dạng truyền thống mà còn "núp bóng" tinh vi dưới hình thức thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới để lôi kéo các em học sinh.