Tuổi trẻ Lào Cai tạo 'lá chắn mềm' giúp học sinh nói không với ma túy

TPO - Đoàn thanh niên các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đồng loạt ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên nói không với ma túy.

Với tinh thần “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, ngày 7/4 tại phường Sa Pa, Tỉnh Đoàn Lào Cai ra mắt mô hình Câu lạc bộ thanh niên nói không với ma túy và phát động cuộc thi thanh niên Lào Cai nói không với ma túy năm 2026. Chương trình được đồng loạt được tổ chức tại 99 xã, phường trên địa bàn.



Anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu.

Sa Pa với vị thế là trọng điểm du lịch quốc gia, một địa bàn mở về giao lưu văn hóa và kinh tế, càng trở thành mục tiêu mà các đối tượng tội phạm nhắm tới để có những hành vi tiêu thụ và kích cầu sử dụng ma túy.

Ra mắt Câu lạc bộ thanh niên nói không với ma túy phường Sa Pa.

Mô hình này ra đời nhằm tạo ra một "màng lọc" an toàn ngay trong trường học, giúp đoàn viên, học sinh tự trang bị "sức đề kháng" trước những cám dỗ. Mỗi học sinh không chỉ bảo vệ bản thân mà còn là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận thông tin, tố giác tội phạm.

Anh Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát động cuộc thi "Thanh niên Lào Cai nói không với ma túy năm 2026".

Ngay sau đó, Tỉnh Đoàn Lào Cai phát động cuộc thi "Thanh niên Lào Cai nói không với ma túy năm 2026". Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Đồng Mạnh Linh khẳng định: "Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong đoàn viên, thanh niên. Cuộc thi phấn đấu thu hút tối thiểu 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các nội dung trực tiếp và trực tuyến; 100% cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động hưởng ứng; mỗi đơn vị có ít nhất 1 sản phẩm truyền thông chất lượng tham gia cuộc thi".

Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai tuyên truyền pháp luật về ma túy tại buổi lễ.

Qua chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một "tuyên truyền viên" tích cực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Nói không với ma túy" trong cộng đồng; đồng thời phát hiện và nhân rộng các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy.

Ban tổ chức trao hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Sa Pa.

Sau lễ phát động, các đoàn thanh niên phường Sa Pa ra quân tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường.