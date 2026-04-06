Thủ môn Trần Trung Kiên nhận giải thưởng Ngô Mây

TPO - Anh Phạm Hồng Hiệp – Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao giải thưởng Ngô Mây cho thủ môn Trần Trung Kiên (Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai), tuyên dương các cá nhân tiêu biểu của tuổi trẻ Gia Lai về những đóng góp và hoài bão cao đẹp, dám dấn thân hành động, cống hiến vì Tổ quốc, cộng đồng.

Từ 58 hồ sơ gửi về, qua 2 lần họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã quyết định tặng giải thưởng Ngô Mây cho 15 cá nhân có thành tích đặc biệt nổi bật trong năm 2025. Cùng với đó, 6 gương được tuyên dương là gương mặt trẻ triển vọng và 5 gương được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Anh Phạm Hồng Hiệp và anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trao giải thưởng Ngô Mây cho thủ môn Trần Trung Kiên.

Thủ môn Trần Trung Kiên của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từng giành được nhiều thành tích nổi bật như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Bóng đá nam Đông Nam Á năm 2025; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan năm 2025; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng vì đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2025 tổ chức tại Indonesia, Vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023, Vô địch SEA Games 33 năm 2025 và Huy chương Đồng vòng chung kết U23 châu Á năm 2026.

Thủ môn Trung Kiên được triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam năm 2024, 2025, 2026 và là một trong những thủ môn trẻ tài năng nhất, là nhân tố tiềm năng của đội tuyển Quốc gia Việt Nam.