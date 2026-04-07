Điểm hẹn cho bạn trẻ yêu âm nhạc

TP - Mỗi cuối tuần, sân chơi nghệ thuật thanh niên của tuổi trẻ Đà Nẵng đều đặn được tổ chức tại Công viên bờ Tây cầu Rồng (phường Hải Châu), trở thành điểm hẹn cho các bạn trẻ yêu âm nhạc, điểm nhấn văn hóa nghệ thuật cho thành phố du lịch.

Tối thứ 6, trong không khí sôi động của hàng loạt các hoạt động văn hóa, trải nghiệm hai bên bờ sông Hàn, sân chơi nghệ thuật thanh niên do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức vẫn níu chân đông đảo các bạn trẻ, người dân và du khách. Trong tuần cuối của Tháng Thanh niên, sân chơi này trở thành nơi tranh tài của hàng trăm đoàn viên, thanh niên trên địa bàn với những màn biểu diễn đặc sắc, ấn tượng trong cuộc thi Sắc màu thanh niên.

Với nhiều đổi mới, sân chơi nghệ thuật thanh niên trở thành điểm hẹn của các bạn trẻ yêu nghệ thuật. Ảnh: Giang Thanh

Từ những bài nhảy hiện đại để những phần đồng ca, hoạt cảnh, nhạc kịch sôi động, từ những bài ca đi cùng năm tháng đến những bản “hit” của các ca sĩ trẻ…, tất cả tạo nên một không gian sôi động và lôi cuốn khán giả.

Đi dạo ở khu vực phố đi bộ Bạch Đằng, chị Vũ Thị Thu Hà (du khách Hà Nội) và gia đình thích thú dừng chân thưởng thức các tiết mục đầy màu sắc của các bạn trẻ. “Các tiết mục được dàn dựng rất công phu, hoành tráng và bài bản mang đến không khí sôi động, nhiệt huyết. Tôi rất ấn tượng khi được giới thiệu đây đều là các tiết mục “cây nhà lá vườn” của các em học sinh, sinh viên”, chị Hà nói.

“Thông qua sân chơi này cũng như các cuộc thi năng khiếu, nghệ thuật dành cho đoàn viên, thanh niên, nhiều bạn trẻ có tài năng, năng khiếu được tạo điều kiện để tỏa sáng, theo đuổi đam mê. Bên cạnh đó, thanh niên có thêm một điểm hẹn văn hóa, giải trí hấp dẫn, lành mạnh”. Anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng

Được duy trì từ nhiều năm nay, sân chơi nghệ thuật thanh niên được tổ chức đều đặn vào tối thứ 6 hàng tuần, từ tháng 3 đến tháng 9. Không chỉ là điểm hẹn của các bạn trẻ yêu nghệ thuật, sân chơi còn là sản phẩm văn hóa - nghệ thuật độc đáo để phục vụ người dân và du khách vào cao điểm du lịch hè. Chương trình là chuỗi hoạt động cộng đồng, được tổ chức ngoài trời theo các chủ đề riêng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Những năm trở lại đây, Thành Đoàn Đà Nẵng lồng ghép các cuộc thi âm nhạc, nghệ thuật lớn trong năm vào sân chơi nghệ thuật này, để biến những buổi thi bán kết, chung kết thành những đêm công diễn, phục vụ đông đảo công chúng.

Theo anh Nguyễn Duy Thành - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi, Thành Đoàn Đà Nẵng, những đêm diễn nhận được sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo khán giả, không chỉ các bạn trẻ mà còn là người dân trên địa bàn cũng như du khách trong nước và quốc tế.

“Cũng nhờ vậy, hình ảnh về thanh niên Đà Nẵng trẻ trung, năng động được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Các tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật được trình diễn cũng giới thiệu hình ảnh về Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đến với đông đảo bạn bè quốc tế”, anh Thành nói.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn trực thuộc trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức duy trì nhiều sân chơi âm nhạc cuối tuần để vừa tạo không gian cho các bạn trẻ giao lưu, vừa tạo điểm nhấn văn hóa phục vụ người dân và du khách như: Vườn nhạc Thanh niên, Điểm hẹn cuối tuần, Sân chơi cuối tuần…

Theo anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, nhiều năm qua, mô hình Sân chơi nghệ thuật thanh niên đã trở thành không gian để các bạn trẻ thể hiện đam mê, năng lực, phát huy tài năng văn hóa nghệ thuật phục vụ nhu cầu giải trí, giao lưu văn hóa, văn nghệ.