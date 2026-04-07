Nam sinh trúng tuyển Đại học Yale nhận học bổng toàn phần hơn 10 tỉ đồng

TPO - Từ bài luận về rác và thông điệp về "cơ hội thứ hai", em Nguyễn Huy Anh - lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa xuất sắc trúng tuyển vào Đại học Yale với học bổng toàn phần trị giá 10,8 tỷ.

"Ngay lúc này, cảm xúc lớn nhất trong em là sự nhẹ nhõm và lòng biết ơn sâu sắc. Hành trình nộp hồ sơ đại học của em thực sự là một chuyến tàu đầy cảm xúc. Em đã nộp 7 trường trong nhóm đại học tinh hoa (Ivy League) nhưng nhận tới 6 lời từ chối.

Vì vậy, khoảnh khắc mở lá thư chúc mừng từ đại học Yale với học bổng toàn phần trị giá khoảng 10,8 tỉ đồng, em và gia đình đã vỡ òa trong hạnh phúc. Cảm giác bao nhiêu nỗ lực trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp bằng một "cái gật đầu" trọn vẹn và vô giá", Huy Anh chia sẻ.

Em Nguyễn Huy Anh (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng gia đình.

"Rác" và thông điệp về "cơ hội thứ hai"

Để có được một "cái gật đầu" trọn vẹn và vô giá, Huy Anh đã có một hành trình bền bỉ với 3 từ khóa: Thực chất, trách nhiệm, và kiên định.

Huy Anh cho biết, em không làm hồ sơ bằng các danh hiệu bề nổi. Mọi dự án kỹ thuật từ chiếc drone nhặt rác tới những chú robot chinh chiến trên các đấu trường trong và ngoài nước, đều là những sản phẩm của hàng tháng nghiên cứu và thử nghiệm.

Không chỉ vậy, nam sinh tin rằng việc học thực chất chính là nền tảng cốt lõi giúp em chinh phục cánh cổng Ivy League. Việc học tập nghiêm túc không chỉ mang lại cho em kiến thức đa ngành, mà còn là chất liệu quý giá giúp em định hình tư duy và thể hiện rõ màu sắc cá nhân qua bài luận cũng như các vòng phỏng vấn.

Tuy nhiên, ngay giữa lúc làm hồ sơ căng thẳng nhất, bố của Huy Anh bất ngờ bị tai biến. Nam sinh nhận ra mình không chỉ cần học cho bản thân, mà còn phải là điểm tựa vững chắc cho gia đình và là người dẫn đường cho em trai.

"Em tự nhủ mình phải nỗ lực gấp nhiều lần, không chỉ cho ước mơ du học của bản thân, mà còn để trở thành điểm tựa vững chắc cho em trai và gia đình trong giai đoạn sóng gió này. Đây cũng đồng thời là triết lý nhân văn được em giữ vững trong các sản phẩm kỹ thuật của bản thân đó là máy móc phải phục vụ và bảo vệ con người", Huy Anh chia sẻ.

Chính vì thế, bài luận dự tuyển của Huy Anh đã xoay quanh một hình ảnh rất đời thường đó là "rác" và thông điệp về "cơ hội thứ hai". Với tư duy của một người làm kỹ thuật, Huy Anh tin rằng những thứ bị mọi người bỏ đi đều mang giá trị riêng và xứng đáng được trao cơ hội để tái sinh.

Tư duy kỹ thuật ấy cũng chính là lăng kính phản chiếu góc nhìn của em về con người, giống như việc trao cơ hội cho những vật dụng bị bỏ quên, em nhìn thấy những tiềm năng rực rỡ ở các bạn trẻ tại những vùng sâu, vùng khó khăn của đất nước.

Qua chuyến đi mang STEM đến với học sinh trường PTDTNT Tri Lễ (Lạng Sơn) và trường THCS Ngọc Thanh (Vĩnh Phúc), em nhìn thấy những tiềm năng chưa được khai phá ở các bạn trẻ còn chưa được tiếp cận với STEM và luôn khao khát mang đến cho họ "cơ hội thứ hai" để tiếp cận với tri thức và tỏa sáng.

"Em nghĩ điểm cộng lớn nhất là sự giao thoa giữa tư duy kỹ thuật, lòng trắc ẩn cùng sự chân thật trong hồ sơ. Yale là một ngôi trường đề cao giá trị nhân văn. Việc một học sinh đam mê chế tạo robot như em luôn trăn trở về việc công nghệ đó giúp ích gì cho xã hội, giúp thay đổi góc nhìn của con người như thế nào... đã tạo ra sự đồng điệu lớn với triết lý tuyển sinh của trường. Hội đồng tuyển sinh nhìn thấy ở em một kỹ sư thực hành có trái tim hướng về cộng đồng", Huy Anh cảm nhận.

Huy Anh có niềm đam mê robotics từ bé.

Tôi luyện bởi hàng ngàn giờ thất bại

Là học sinh lớp chuyên Lý, Trường Hà Nội - Amsterdam nhưng niềm đam mê lớn nhất và bền bỉ nhất của nam sinh từ nhỏ đến nay lại là robotics. Huy Anh kể, từ bé, em không phải là một thần đồng mà niềm đam mê robotics được nuôi dưỡng bền bỉ qua 12 năm.

"Nó bắt đầu từ sự tò mò với thế giới xung quanh, và được tôi luyện bởi hàng ngàn giờ thất bại, sửa sai và làm mọi thứ lại từ đầu. Chính sự kiên định với con đường mà bản thân đã lựa chọn mới là thứ tạo nên em của hiện tại, chứ không phải một năng khiếu bẩm sinh nào đó", Huy Anh nói.

Giai đoạn ứng tuyển đại học của em trùng với biến cố sức khỏe của bố. Áp lực vô cùng lớn, nhưng chính trong hoàn cảnh đó, em tìm thấy sự cân bằng thông qua việc đồng hành cùng gia đình, đặc biệt là em trai.

Việc đồng hành cùng gia đình trong quá trình phục hồi của bố đã giúp em thêm vững vàng, nhắc nhở em về lý do ban đầu mình yêu thích robotics, và tiếp thêm cho em sức mạnh để vượt qua những chông gai trên hành trình của chính mình.

Hiện tại, Huy Anh đang dành thời gian ở bên gia đình, đồng hành cùng bố trong quá trình phục hồi, hỗ trợ em trai và tiếp tục trau dồi thêm các kỹ năng chuyên môn trước khi sang Mỹ.

Huy Anh chụp ảnh cùng bạn học.

Trong 4 năm tới tại Yale, Huy Anh mong muốn tận dụng tối đa không gian học thuật để kết hợp sâu hơn giữa kỹ thuật và khởi nghiệp. Nam sinh mong muốn trở thành một người có khả năng gây dựng các dự án khởi nghiệp công nghệ mang tính ứng dụng cao.

Sau này, Huy Anh dự định sẽ mang những kiến thức của bản thân mình để tiếp tục phát triển ở Việt Nam, đặc biệt hướng đến việc phổ cập khoa học kỹ thuật cho những cộng đồng còn đang thiếu cơ hội tiếp cận.

Gửi gắm thông điệp tới các bạn đồng trang lứa đang trên hành trình chinh phục giấc mơ du học, Huy Anh khuyến khích các bạn bắt tay vào làm dự án thực tế, chấp nhận việc mình có thể thất bại và học từ nó.