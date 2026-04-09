Thủ tướng: Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ

Giao mục tiêu tăng trưởng trên từng lĩnh vực

Chiều 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng trình Quốc hội báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội (KTXH) năm 2025, tình hình triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trên cơ sở cập nhật tình hình quý IV/2025, có thể khẳng định các nhận định, kết quả phát triển KTXH năm 2025 đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là cơ bản phù hợp, đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu KTXH chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu tốt hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo Quốc hội chiều 9/4. Ảnh: Như Ý

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất” và cần quán triệt sâu sắc 4 nguyên tắc cốt lõi.

Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và đề nghị các Bí thư, Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần “Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi, đến chốn - Đo lường bằng kết quả” và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước và có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trong tháng 4/2026 sẽ hoàn thành rà soát, bổ sung và giao mục tiêu tăng trưởng trên từng lĩnh vực cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với đó, ông cũng nhấn mạnh đến việc tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt. Triệt để tiết kiệm điện, năng lượng, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào; nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện. Bảo đảm ổn định và lành mạnh hóa các thị trường trọng yếu, nhất là thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiền tệ...

Vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng cũng nêu rõ sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính chủ động, tự chủ của địa phương.

Thủ tướng khẳng định kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém. Ảnh: Như Ý

Cùng với đó, rà soát, đánh giá tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền gắn với xử lý triệt để các vướng mắc phát sinh; tiếp tục phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cấp bộ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, hoàn thành trong quý 11/2026.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ xác định năm 2026 là “năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”, nhất là về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ và ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ. Tận dụng hiệu quả công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có, hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới; rà soát, xử lý triệt để tài sản công dôi dư, không để xuống cấp, lãng phí; bảo đảm trang thiết bị phục vụ công việc, nhất là cho cấp xã.

“Triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức theo kết quả công việc. Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến việc phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Qua đó sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa; hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa quốc gia…