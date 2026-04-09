Cảnh sát giải cứu cụ ông hôn mê, kẹt trong nhà có cầu thang xoắn ốc

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH TPHCM cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa một người đàn ông trong tình trạng hôn mê từ tầng cao xuống đất, để bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu.
Vụ việc xảy ra vào lúc 19h43 ngày 8/4. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 về việc cần hỗ trợ Trung tâm cấp cứu 115 tại một căn nhà trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Vườn Lài).
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động cán bộ, phương tiện đến hiện trường. Tại đây, nạn nhân là ông L.T.L. (sinh năm 1956), đang hôn mê trên tầng 2. Do cầu thang trong nhà nhỏ, hẹp và dạng xoắn nên lực lượng y tế không thể đưa nạn nhân xuống dưới.
Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng cứu nạn đã phối hợp tiến hành hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân, đồng thời sử dụng cáng chuyên dụng và các biện pháp nghiệp vụ để đưa nạn nhân xuống mặt đất an toàn.
Đến khoảng 20h10, nạn nhân được bàn giao cho lực lượng cấp cứu 115 tiếp tục xử lý và đưa đi cấp cứu theo quy định.
Sự phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và ngành y tế đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong tình huống khẩn cấp.