Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cảnh sát giải cứu cụ ông hôn mê, kẹt trong nhà có cầu thang xoắn ốc

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cụ ông 70 tuổi hôn mê, mắc kẹt trên tầng 2 một căn nhà có cầu thang hẹp, xoắn ốc. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn để chuyển cấp cứu.

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH TPHCM cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa một người đàn ông trong tình trạng hôn mê từ tầng cao xuống đất, để bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu.

Lực lượng PCCC tiếp cận người đàn ông trên tầng 2.

Vụ việc xảy ra vào lúc 19h43 ngày 8/4. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 nhận tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 về việc cần hỗ trợ Trung tâm cấp cứu 115 tại một căn nhà trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Vườn Lài).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động cán bộ, phương tiện đến hiện trường. Tại đây, nạn nhân là ông L.T.L. (sinh năm 1956), đang hôn mê trên tầng 2. Do cầu thang trong nhà nhỏ, hẹp và dạng xoắn nên lực lượng y tế không thể đưa nạn nhân xuống dưới.

Do cầu thang hẹp nên lực lượng PCCC phải dùng phương án tiếp cận đặc biệt

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng cứu nạn đã phối hợp tiến hành hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân, đồng thời sử dụng cáng chuyên dụng và các biện pháp nghiệp vụ để đưa nạn nhân xuống mặt đất an toàn.

Đến khoảng 20h10, nạn nhân được bàn giao cho lực lượng cấp cứu 115 tiếp tục xử lý và đưa đi cấp cứu theo quy định.

Người đàn ông được đưa ra khỏi nhà để lên xe cấp cứu

Sự phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và ngành y tế đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong tình huống khẩn cấp.

#giải cứu #PCCC #hôn mê #cứu nạn #TPHCM #đội cứu hộ #cấp cứu #đột quỵ

Xem thêm

Cùng chuyên mục