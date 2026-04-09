Hơn 40 học sinh tiểu học ở một trường tại TPHCM đau bụng, nôn ói

TPO - Một sự cố bất thường về sức khỏe xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, TPHCM khi 116 học sinh có biểu hiện nghi rối loạn tiêu hóa. Cơ quan chuyên môn đã lập tức vào cuộc, chuyển một số ca nặng đến bệnh viện, lấy mẫu thức ăn, nước uống xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Ngày 9/4, UBND phường Bình Quới (TPHCM) thông tin ban đầu về vụ hơn 100 học sinh thuộc một trường tiểu học trên địa bàn có biểu hiện bất thường về sức khỏe, một số em bị nôn ói, nhập viện.

Theo đó, chiều 8/4, hơn 100 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt và mệt. Sự việc khiến nhà trường và phụ huynh lo lắng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Bình Quới, có tổng cộng 116 học sinh được ghi nhận những biểu hiện bất thường về sức khỏe. Trong đó, 41 em có triệu chứng rõ rệt liên quan đường tiêu hóa, số còn lại có dấu hiệu mệt mỏi, sốt, đau bụng hay nôn ói...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trạm y tế phường phối hợp lực lượng an toàn thực phẩm tổ chức khám sàng lọc tại trường. Hai học sinh có biểu hiện nặng hơn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh. Các trường hợp còn lại được bù nước, theo dõi và thông báo cho phụ huynh.

Các bệnh viện trên địa bàn cũng tiếp nhận nhiều học sinh đến kiểm tra. Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 20 trường hợp, trong đó 19 em đã xuất viện, một em được theo dõi tại phòng cấp cứu. Bệnh viện Nhi Đồng 2 ghi nhận 3 ca; Bệnh viện Gia Định 1 ca. Tất cả các em hiện đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo ghi nhận ban đầu, bữa ăn sáng của học sinh không tập trung; nguồn nước uống các em sử dụng không đồng nhất. Một số em uống nước tại trường, số khác mang theo từ nhà.

Nguyên nhân vụ việc đang được ngành y tế địa phương điều tra và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn ngày 7 và 8/4 cùng mẫu nước uống. Phòng Văn hoá – Xã hội phường đã yêu cầu nhà trường tạm dừng tổ chức bán trú cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.