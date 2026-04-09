Nghi vấn sách bài tập học sinh gắn link hướng dẫn xem phim 'người lớn'

TPO - Trên diễn đàn mạng, nhiều người “sốc” khi một trang sách được cho là hướng dẫn bài tập Tin học dành cho học sinh tiểu học gợi ý cách truy cập đến trang website có nội dung về phim "người lớn".

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh một trang sách bài tập có nội dung bộ môn Tin học được học sinh viết dở. Trong đó, trang 59, câu 3 hướng dẫn: trang web video thiếu nhi có địa chỉ: thieunhi… đồng thời gợi ý học sinh kích hoạt trình duyệt, truy cập vào trang để xem video nội dung về thiếu nhi. Tuy nhiên, khi thử kích hoạt vào đường link theo hướng dẫn lại dẫn đến trang website có nội dung phim người lớn.

Hiện tại, chưa rõ, sách bài tập kể trên do đơn vị nào xuất bản.

Diễn đàn mạng xôn xao lan truyền trang vở học sinh hướng dẫn đường link dẫn đến phim "người lớn"

Theo tìm hiểu, trang 43, sách giáo viên bộ môn Tin học lớp 3 của Nhà xuất bản ĐH Huế của các tác giả Nguyễn Tương Tri chủ biên và các tác giả Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Nguyễn Vũ Đoan Trang biên soạn cũng có hướng dẫn nội dung tương tự.

Cụ thể, ở phần “III. Luyện tập – Vận dụng”, sách này gợi ý thầy cô giáo hướng dẫn các bước để học sinh có thể truy cập xem video tại địa chỉ: thieunhi…, nháy đúp chuột và “thưởng thức video”.

Sách giáo viên Tin học lớp 3 do Nhà Xuất bản ĐH Huế có hướng dẫn nội dung tương tự

Chỉ trong 4 dòng hướng dẫn, địa chỉ trang website có nội dung phim độc hại này được nhắc tới hai lần và được in nghiêng.

Một phụ huynh cho biết, có con đang ở tuổi tiểu học nên cảm thấy “sốc” khi thử truy cập địa chỉ website theo hướng dẫn lại ra nội dung độc hại.

“Nếu con cũng cầm máy, làm theo hướng dẫn thì thật nguy hiểm", phụ huynh này nói.

Nhiều người bày tỏ sự bất bình khi đường link các trang nội dung không được quản lí lại có thể in trong sách bài tập, sách tham khảo cho học sinh.

Chiều 9/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trường Giang, Giám đốc Maketing của Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát (DTP) xác nhận “sự cố kỹ thuật nghiêm trọng” trong sách bài tập Tin học lớp 3.

Đơn vị đã có thông báo bằng văn bản đến Cơ quan Công an. Đơn vị cũng đã có các phương án xử lí tiếp theo.

“Trước mắt, đơn vị có kế hoạch thu hồi sách và bồi thường cho người mua. Việc triển khai cụ thể sẽ được thông báo cho người dùng và cơ quan báo chí”, ông Giang nói.

Ông Giang từ chối cung cấp số lượng sách đã được bán ra thị trường.