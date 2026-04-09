Hành trình Từ Trái Tim: Gieo tri thức, khơi khát vọng nơi đầu nguồn sông Đà

Từ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn (tỉnh Điện Biên) đến Ka Lăng (tỉnh Lai Châu), rồi mái trường nội trú vùng cao, “Hành trình Từ Trái Tim” đem những cuốn sách của “Tủ sách đổi đời” lan tỏa đến nơi địa đầu Tổ quốc. Không chỉ mang tri thức, hành trình còn thắp lên tinh thần “khởi nghiệp – kiến quốc” giữa núi rừng biên giới.

Hun đúc ý chí người lính biên cương

Ngày 8/4, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đến với Đồn Biên phòng Leng Su Sìn. Giữa không gian núi rừng còn nhiều gian khó, những cái bắt tay nồng ấm, những chén chè thơm và lời hỏi han chân tình đã tạo nên bầu không khí thân thuộc như đón người thân trở về.

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn chào đón Hành trình Từ Trái Tim.

Không có khoảng cách, trong căn phòng nhỏ của đồn, câu chuyện mở ra bằng sự chân thành. Trung tá Mùa A Páo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Leng Su Sìn nói bằng giọng mộc mạc: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, một câu nói giản dị nhưng đủ để khắc họa trọn vẹn tinh thần của những người lính nơi tuyến đầu, nơi mà mỗi tấc đất đều gắn với trách nhiệm, mỗi bản làng đều là máu thịt.

Trong không khí ấm áp ấy, “Hành trình Từ Trái Tim” đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về “khởi nghiệp – kiến quốc”, về khát vọng vươn lên, về tư duy đổi mới. Những cuốn sách trong “Tủ sách đổi đời” được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ không chỉ là tri thức, mà còn là nguồn cảm hứng, là động lực để mỗi người tiếp tục hành trình của mình giữa biên cương.

Những món quà và cuốn sách quý Hành trình Từ Trái Tim trao tặng đến các cán bộ, chiến sĩ ĐBP Leng Su Sìn.

Đặc biệt, đoàn đã dâng hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ, người chiến sĩ Biên phòng kiên trung đã dành trọn cuộc đời cho nhân dân nơi vùng đất này

Dù thời gian đã qua đi, nhưng tinh thần cống hiến của ông vẫn là nguồn động lực đối với cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi biên giới. Với cán bộ, chiến sĩ hôm nay, câu chuyện về Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ không chỉ là ký ức, mà là tấm gương sống động để tiếp nối. Tinh thần tận tụy ấy vẫn đang được duy trì và lan tỏa. Theo Trung tá Mùa A Páo, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn vẫn kiên trì “ba cùng” với đồng bào: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, giúp ổn định đời sống.

Thông điệp và tinh thần các cuốn sách quý của Hành trình Từ Trái Tim góp phần củng cố ý chí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của các chiến sỹ.

Trong bối cảnh đó, những cuốn sách của “Hành trình Từ Trái Tim” mang đến một hướng tiếp cận mới: phát triển từ tri thức. Trung tá Mùa A Páo cho biết, cán bộ, chiến sĩ sẽ đọc, chắt lọc những nội dung phù hợp để tuyên truyền lại cho người dân, giúp họ thay đổi tư duy, biết cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Ở đây, sách không nằm yên trên giá, sách trở thành công cụ. Sách đi cùng người lính vào bản, đến từng hộ dân. Và từ đó, tri thức được chuyển thành hành động, thành những thay đổi cụ thể trong đời sống.

Lan tỏa khát vọng làm giàu trên những bản làng

Rời Leng Su Sìn, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục vượt hơn 100 km đến Đồn Biên phòng Ka Lăng, nơi con sông Đà chảy vào đất Việt. Để đến với Ka Lăng, đoàn xe “Hành trình Từ Trái Tim” men theo đường uốn lượn theo biên giới. Dù phải trải qua hành trình dài vất vả, nhưng khi đến nơi, các thành viên vẫn nhanh chóng bắt tay vào hoạt động giao lưu, chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên cương.

Đoàn xe “Hành trình Từ Trái Tim” vượt qua những cung đường quanh co đến với các chiến sỹ biên phòng.

Trong buổi gặp gỡ, giao lưu, Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ka Lăng đã kể hành trình các chiến sỹ Bộ đội biên phòng thuyết phục đồng bào La Hủ từ bỏ cuộc sống du canh du cư bấp bênh, thiếu thốn. Không chỉ đi từng lán, gặp từng người, không phải một lần, mà nhiều lần, không phải vài ngày, mà kéo dài hàng tháng, hàng năm, với sự kiên trì của các chiến sỹ, đồng bào La Hủ đã chấp nhận xuống núi, về bản mới.

Không dừng lại ở đó, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đồng hành: dạy chữ, hướng dẫn sinh hoạt, chỉ cách trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà. Hình ảnh “thầy giáo quân hàm xanh” không còn xa lạ. Lớp học có cả bố mẹ, con cái. Từ con chữ đầu tiên, một hành trình mới bắt đầu. Đời sống của người La Hủ từng bước thay đổi. Trẻ em được đến trường. Bản làng có trường, có lớp. Người dân biết trồng lúa, phát triển kinh tế.

Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, chính trị viên phó Đồn biên phòng Ka Lang chia sẻ về giá trị của những cuốn sách quý trong thực tiễn công việc của các chiến sỹ .

Có thể thấy, nơi tuyến đầu, những người lính không chỉ giữ gìn biên cương, mà còn đồng hành với người dân trong hành trình mưu sinh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong hành trình ấy, trung tá Nguyễn Văn Giang, chính trị viên phó Đồn biên phòng Ka Lang cho rằng những cuốn sách quý được trao tặng hôm nay tiếp tục đóng vai trò như một “cầu nối” tri thức. Không chỉ là sách, đó là công cụ để người lính có thêm nguồn học tập, suy ngẫm, từ đó có thể nảy sinh những ý tưởng mới trong công việc và trong cách hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Nuôi dưỡng khát vọng lập chí cho thế hệ trẻ

Điểm đến tiếp theo của Hành trình Từ Trái Tim hôm nay là Trường Phổ dân tộc nội trú THPT Ka Lăng, nơi có 419 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn các em đến từ những gia đình làm nương, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Nhưng trong ánh mắt của các em là sự háo hức, khát vọng được học, được thay đổi cuộc đời.

Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Ka Lăng hân hoan đón nhận những cuốn sách quý trong tủ sách Nền Tảng Đổi Đời.

Cô Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết Hành trình Từ Trái Tim và hoạt động trao tặng những cuốn sách thực sự rất ý nghĩa. Trong điều kiện khó khăn, sự quan tâm này là nguồn động viên lớn đối với thầy và trò.

Em Pờ Lê La, dân tộc La Hủ (lớp 12A2) được sinh ra trong gia đình nghèo với 5 anh em, việc được đi học với em đã là một nỗ lực lớn. Lắng nghe những chia sẻ về “Mật mã thành công”, ánh mắt em sáng lên. Em chia sẻ mong muốn học ngành thú y để sau này trở về giúp người dân La Hủ phát triển chăn nuôi. “Người dân vẫn thiếu kiến thức chăn nuôi, em muốn giúp mọi người thoát nghèo”, em nói.

Những cuốn sách quý của Hành trình Từ Trái Tim không chỉ mang lại tri thức, mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng cho tương lai.

Những cuốn sách theo đó được trao tặng không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn mở ra cách nghĩ mới. Từ đó, học sinh có thể hình thành kỹ năng, định hướng tương lai, từng bước tiếp cận tinh thần “khởi nghiệp – kiến quốc”. Nhà trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống. Theo cô Ngọc, nếu mỗi học sinh biết khởi nghiệp đúng hướng, không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn góp phần làm giàu cho quê hương.