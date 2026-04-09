Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh theo 4 phương thức

Năm 2026, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh 4.850 chỉ tiêu cho 2 cơ sở và 4 phương thức xét tuyển.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa thông báo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Theo đó, cơ sở chính tại Hà Nội tuyển 4.830 chỉ tiêu; cơ sở tại Thanh Hóa tuyển 20 chỉ tiêu.

Khuôn viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đối tượng, điều kiện dự tuyển gồm người đã được công nhận tốt nghiệp THPT, trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề của Việt Nam theo quy định.

Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

Người dự tuyển hợp lệ phải đáp ứng đủ các điều kiện đạt ngưỡng đầu vào theo quy định; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Năm 2026, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh theo 4 phương thức sau: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ) sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12; xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026.

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông tin, thí sinh chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ dữ liệu thông tin xét tuyển (thông tin cá nhân, dữ liệu điểm, diện ưu tiên...), đăng kí nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và được xét tuyển theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Hoạt động học tập, nghiên cứu, tuyển sinh của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đối với thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT trước năm 2026), song song với việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, thí sinh phải thực hiện đồng thời việc khai báo thông tin tuyển sinh tại Trường bằng cách nộp các hồ sơ minh chứng đầy đủ tính pháp lý trước 17h00 ngày 15/7/2026 tại Phòng C102, số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.

Hồ sơ gồm có:

Học bạ THPT hoặc bản xác nhận kết quả quá trình học tập có đủ thông tin để xét tuyển và dấu xác nhận của Trường THPT theo học;

Bằng tốt nghiệp THPT (bắt buộc đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2026);

Căn cước công dân;

Các hồ sơ khác liên quan đến tuyển sinh (nếu có).

(Lưu ý: Tất cả hồ sơ nộp bản sao công chứng, Nhà trường không nhận bản gốc)

Cách tính tổng điểm xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT:

Tổng điểm xét tuyển = (Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + ĐC) + ĐƯT

Trong đó:

- Điểm môn = Điểm trung bình cộng tính theo điểm tổng kết kết quả học tập cả năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của môn học. Ví dụ: Điểm môn Toán trong tổ hợp = (Điểm tổng kết cả năm môn Toán lớp 10 + lớp 11 + lớp 12) / 3);

- ĐC = Điểm cộng của thí sinh được tính theo quy định của Trường (nếu có);

- ĐƯT = Điểm KVƯT và ĐTƯT được tính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có).

Quy định về điểm cộng trong tuyển sinh: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội áp dụng điểm cộng đối với thí sinh có dữ liệu xét tuyển và hồ sơ minh chứng hợp lệ đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL IBT từ 70/120 điểm hoặc IELTS từ 6.0/9.0 trở lên do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn hiệu lực sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ĐKXT được cộng tối đa 1,5 điểm vào điểm xét tuyển.

Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt kết quả học tập Tốt (học lực Giỏi đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025) cả ba năm: Lớp 10, lớp 11 và lớp 12 được cộng tối đa 1,5 điểm vào điểm xét tuyển.

Thí sinh đáp ứng cùng lúc cả hai điều kiện trên được áp dụng một lần, điểm cộng tối đa là cộng 3,0 điểm vào điểm xét tuyển.

Nhà trường công bố điểm ngưỡng đầu vào của các phương thức xét tuyển theo lịch của Bộ GD&ĐT sau khi Bộ công bố phổ điểm kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và các dữ liệu điểm tuyển sinh khác, trước khi kết thúc thời hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 của thí sinh.

Nhà trường công bố quy tắc quy đổi độ lệch điểm ngưỡng đầu vào, điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh cùng thời gian công bố ngưỡng đầu vào theo lịch tổ chức tuyển sinh năm 2026 của Bộ.

Lưu ý với thí sinh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lưu ý thí sinh:

Nhà trường tổ chức tuyển sinh đợt 1 năm 2026 theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Để đăng ký xét tuyển tại Trường đợt 1 (đợt chính thức), thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ và được công nhận trúng tuyển chính thức sau khi có dữ liệu trúng tuyển hợp lệ cuối cùng từ quy trình xét, lọc nguyện vọng toàn quốc trên Hệ thống tuyển sinh chung.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2026 phải thực hiện xin cấp tài khoản tại các Sở GD&ĐT địa phương và đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào để đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy theo hướng dẫn, quy định của Bộ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, thí sinh vui lòng liên hệ:

Số điện thoại tư vấn thông tin tuyển sinh: 0902130130 (Trụ sở chính); 0944868682 (Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa).