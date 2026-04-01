Cá ủ chua gây ngộ độc: Đà Nẵng siết trách nhiệm người đứng đầu

TPO - Liên tiếp ghi nhận các ca ngộ độc từ món cá ủ chua, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu kiểm soát tận gốc nguy cơ ngay tại cộng đồng, đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vụ việc do chủ quan, buông lỏng quản lý.

Chiều 31/3, làm việc với xã Phước Năng và Phước Chánh về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh yêu cầu siết chặt quản lý, không để tái diễn các vụ ngộ độc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra thực tế công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm liên quan đến cá ủ chua.

Theo báo cáo, từ ngày 12/2 đến 19/3, hai địa phương ghi nhận 7 trường hợp nghi ngộ độc liên quan đến cá ủ chua – món ăn được người dân tự chế biến từ cá suối, ủ cùng cơm nguội hoặc bột bắp.

Các bệnh nhân nhập viện với biểu hiện đau đầu, chóng mặt, khó thở, nhìn mờ, buồn nôn, nôn, táo bón. Trong đó, 3 ca diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng; 2 bệnh nhi phải chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng điều trị chuyên sâu. Nhờ được sử dụng thuốc giải độc đặc hiệu với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các bệnh nhi đã hồi phục, xuất viện.

Lãnh đạo địa phương cho biết, dù đã tuyên truyền rộng rãi, song do tâm lý chủ quan và thói quen lâu đời, người dân vẫn tiếp tục sử dụng món cá ủ chua.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, đây là món ăn truyền thống phổ biến, nhưng quy trình chế biến, bảo quản thủ công tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Đáng lo ngại, một bộ phận người dân còn chậm trễ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngộ độc.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Sở Y tế cùng chính quyền địa phương trong việc triển khai các biện pháp phòng chống ngộ độc thời gian qua.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo thành phố nhận định nguy cơ vẫn hiện hữu và chưa được kiểm soát triệt để, đặc biệt tại các khu vực còn duy trì tập quán sử dụng thực phẩm ủ chua. Nếu không có giải pháp quyết liệt, nguy cơ phát sinh ca bệnh mới sẽ còn kéo dài.

Lãnh đạo thành phố chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu đến từ điều kiện an toàn thực phẩm còn hạn chế, tập quán chế biến thủ công nhiều rủi ro, trong khi nhận thức của một bộ phận người dân chưa đầy đủ. Công tác tuyên truyền dù triển khai nhưng chưa đủ mạnh để thay đổi hành vi.

Món ăn truyền thống của đồng bào vùng cao thành mối nguy gây nên các vụ ngộ độc thực phẩm do quy trình chế biến, bảo quản thủ công tiềm ẩn nhiều rủi ro

Để kiểm soát tình hình, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Y tế theo dõi sát diễn biến, xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ; đảm bảo nguồn lực, đặc biệt là thuốc kháng độc tố Botulinum (BAT) và trang thiết bị hồi sức.

Ngành y tế tăng cường tập huấn cho tuyến cơ sở, nhất là vùng miền núi, nhằm nhận diện sớm dấu hiệu ngộ độc; chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, cấp cứu và chuyển tuyến.

Đồng thời, các đơn vị chức năng đẩy mạnh giám sát dịch tễ, truy xuất nguồn thực phẩm, kịp thời khoanh vùng, xử lý, không để lan rộng trong cộng đồng; duy trì các tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới.

Nghiên cứu, hướng dẫn quy trình chế biến thực phẩm an toàn phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường truyền thông trực quan, dễ hiểu để người dân nhận biết sớm nguy cơ.

UBND xã Phước Năng, Phước Chánh được giao huy động toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để buông lỏng quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn do thiếu quyết liệt trong chỉ đạo hoặc buông lỏng quản lý...