Bộ Y tế phát công điện hỏa tốc về dịch tay chân miệng

TPO - Trong bối cảnh số ca bệnh tay chân miệng đang tăng rất nhanh, chiều ngày 31/3, Bộ Y tế đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn hệ thống khám chữa bệnh tăng cường phân luồng, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm nhằm hạn chế tối đa các ca bệnh nặng và tử vong, đặc biệt là tại khu vực phía Nam.

Theo Bộ Y tế, trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, khu vực phía Nam chiếm tới gần 72% tổng số ca, với hơn 18.000 trường hợp. Bệnh chủ yếu tập trung ở nhóm trẻ từ 1–5 tuổi, chiếm trên

Tại nhiều cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện nhi tuyến cuối ở phía Nam, số lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện tăng nhanh, xuất hiện không ít ca diễn biến nặng. Kết quả giám sát cho thấy sự lưu hành của chủng Enterovirus 71 (EV71) – tác nhân có độc lực cao, có thể gây biến chứng thần kinh nguy hiểm và làm tăng nguy cơ tử vong.

Chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng.

Trước thực trạng trên, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án tiếp nhận, cấp cứu, cách ly và điều trị trong trường hợp số ca mắc tiếp tục gia tăng.

Công tác truyền thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp người dân, đặc biệt là phụ huynh và người chăm sóc trẻ, hiểu rõ về nguyên nhân gây bệnh, đường lây, dấu hiệu nhận biết cũng như biện pháp phòng ngừa.

Về chuyên môn, các cơ sở khám chữa bệnh phải chủ động đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hiện hành. Đồng thời, tăng cường tập huấn để nâng cao năng lực phát hiện sớm dấu hiệu nặng, nhất là tại tuyến y tế cơ sở. Các bệnh viện cần củng cố năng lực hồi sức tích cực, sẵn sàng xử trí ca nặng và thực hiện chuyển tuyến kịp thời khi vượt quá khả năng chuyên môn.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng trong giám sát dịch tễ, cũng như siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, xử lý chất thải đúng quy định để ngăn chặn lây nhiễm chéo và không để phát sinh ổ dịch trong cơ sở điều trị.

Công tác báo cáo bệnh truyền nhiễm phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời theo quy định hiện hành.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, đồng thời báo cáo ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tay chân miệng trong thời gian tới.

Liên quan đến vắc xin phòng bệnh tay chân miệng, ngày 17/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 145, công bố danh mục 13 vắc xin, sinh phẩm được cấp mới và gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam (đợt 58). Đáng chú ý, trong danh mục này có vắc xin tay chân miệng Envacgen, được cấp số đăng ký lưu hành với thành phần là virus Enterovirus A71 (EV71) bất hoạt toàn phần.

Dù do một đơn vị tại Đài Loan đăng ký, vắc xin này có sự tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam, với đối tác là Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy vắc xin có hiệu quả bảo vệ cao đối với chủng EV71 đang lưu hành phổ biến tại Việt Nam và Đài Loan, với tỷ lệ giảm nguy cơ mắc bệnh ở mọi mức độ lên tới 96,8%. Đáng chú ý, trong suốt 2 năm theo dõi, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tay chân miệng nào ở nhóm trẻ đã được tiêm vắc xin.

Về tính an toàn, tỷ lệ xuất hiện các phản ứng bất lợi sau tiêm giữa nhóm sử dụng vắc xin và nhóm giả dược là tương đương. Phần lớn các phản ứng đều ở mức độ nhẹ và tự hồi phục, chưa ghi nhận biến cố nghiêm trọng liên quan đến vắc xin trong quá trình nghiên cứu.

Tuy đã được cấp phép lưu hành, hiện vắc xin tay chân miệng vẫn chưa được đưa vào sử dụng thực tế. Đại diện Cục Quản lý Dược cho biết, dự kiến vắc xin sẽ được nhập khẩu về Việt Nam vào khoảng tháng 9–10/2026.