Bộ Y tế cảnh báo gì sau 3 trường hợp ngộ độc cá nóc ở Cần Thơ?

TPO - Sở Y tế Cần Thơ cần chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc; xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc; theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế Cần Thơ liên quan vụ việc 3 cá nhân bị ngộ độc cá nóc ở địa phương này.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp ở Cần Thơ ngộ độc cá nóc (cá lóc mít) chỉ trong vòng 2 ngày (25 và 27/3). Cụ thể, tối 25/3, ông T.V.T. và N.V.G. (cùng SN 1962) nhập viện trong tình trạng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc. Sau đó, ngày 27/3, anh Đ.H.P. (SN 1989) nhập viện với triệu chứng tương tự sau khi ăn cá nóc khoảng 5 giờ. Sau khi nhập viện, cả 3 bệnh nhân được xử trí tích cực tại khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực – Chống độc.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sức khỏe đã ổn định.

Người nhà bệnh nhân cho biết, cá nóc được bắt trong vườn nhà, chỉ rửa sạch và nấu canh chua, không qua sơ chế. Có 4 người cùng ăn, trong đó mỗi người ăn từ 3–6 con. Khoảng 1 giờ sau ăn, hai bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê môi, tê đầu ngón tay, diễn tiến tăng dần nên được đưa đi cấp cứu, xử trí ban đầu và chuyển tuyến.

Sau khi ghi nhận các sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tập trung điều trị tích cực cho các bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, bảo đảm không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp cần thiết, thực hiện hội chẩn liên viện, kết nối bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu, Sở Y tế Cần Thơ chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc; xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc; theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng cá nóc và các loài hải sản có độc tố tự nhiên. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Không ăn các loài động vật hoang dã, hải sản lạ khi không rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Theo BS.CKII. Dương Thiện Phước – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ngộ độc cá nóc có thể khởi phát rất nhanh, chỉ sau 10 phút đến vài giờ sau ăn. Độc tố tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch, sau ăn trong thời gian nhanh chóng tính bằng phút, bệnh nhân bị tê bì, thường có tê bì quanh môi lưỡi, mặt, rồi liệt các cơ toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Nguyên nhân tử vong phần lớn do liệt cơ hô hấp, ngừng thở và tử vong nhanh. Đặc biệt, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kịp thời.

BS Phước khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, không ăn các loại cá có hình dạng tương tự, kể cả cá kích thước nhỏ để tránh đánh bắt hoặc buôn bán nhầm.