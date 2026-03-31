Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bộ Y tế cảnh báo gì sau 3 trường hợp ngộ độc cá nóc ở Cần Thơ?

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Y tế Cần Thơ cần chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc; xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc; theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế Cần Thơ liên quan vụ việc 3 cá nhân bị ngộ độc cá nóc ở địa phương này.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp ở Cần Thơ ngộ độc cá nóc (cá lóc mít) chỉ trong vòng 2 ngày (25 và 27/3). Cụ thể, tối 25/3, ông T.V.T. và N.V.G. (cùng SN 1962) nhập viện trong tình trạng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc. Sau đó, ngày 27/3, anh Đ.H.P. (SN 1989) nhập viện với triệu chứng tương tự sau khi ăn cá nóc khoảng 5 giờ. Sau khi nhập viện, cả 3 bệnh nhân được xử trí tích cực tại khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực – Chống độc.

z7663739355597-c5d12d4bd4a4487cc83803afb2bef1b4.jpg
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sức khỏe đã ổn định.

Người nhà bệnh nhân cho biết, cá nóc được bắt trong vườn nhà, chỉ rửa sạch và nấu canh chua, không qua sơ chế. Có 4 người cùng ăn, trong đó mỗi người ăn từ 3–6 con. Khoảng 1 giờ sau ăn, hai bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê môi, tê đầu ngón tay, diễn tiến tăng dần nên được đưa đi cấp cứu, xử trí ban đầu và chuyển tuyến.

Sau khi ghi nhận các sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tập trung điều trị tích cực cho các bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, bảo đảm không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp cần thiết, thực hiện hội chẩn liên viện, kết nối bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu, Sở Y tế Cần Thơ chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc; xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc; theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng cá nóc và các loài hải sản có độc tố tự nhiên. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Không ăn các loài động vật hoang dã, hải sản lạ khi không rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Theo BS.CKII. Dương Thiện Phước – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ngộ độc cá nóc có thể khởi phát rất nhanh, chỉ sau 10 phút đến vài giờ sau ăn. Độc tố tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch, sau ăn trong thời gian nhanh chóng tính bằng phút, bệnh nhân bị tê bì, thường có tê bì quanh môi lưỡi, mặt, rồi liệt các cơ toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê. Nguyên nhân tử vong phần lớn do liệt cơ hô hấp, ngừng thở và tử vong nhanh. Đặc biệt, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho tetrodotoxin. Biện pháp duy nhất là cấp cứu hỗ trợ hô hấp tuần hoàn kịp thời.

BS Phước khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, không ăn các loại cá có hình dạng tương tự, kể cả cá kích thước nhỏ để tránh đánh bắt hoặc buôn bán nhầm.

Việt Nam hiện ghi nhận hơn 70 loài cá nóc, nhiều loài trong số đó có độc tính cao. Đặc biệt, trong mùa sinh sản (từ tháng 12 đến tháng 3), độc tố tập trung nhiều ở buồng trứng và gan, làm tăng nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

