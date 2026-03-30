Ca bệnh 'cận tử' được cứu sống tại Phú Quốc nhờ kỹ thuật lần đầu triển khai

TPO - Từ tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan với nguy cơ tử vong rất cao, một bệnh nhân tại Phú Quốc đã được cứu sống nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục lần đầu triển khai tại chỗ, dưới sự hỗ trợ trực tiếp từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 30/3, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa hỗ trợ Trung tâm Y tế Phú Quốc cứu sống thành công trường hợp nguy kịch nhờ triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) ngay tại chỗ. Đây là phương pháp hồi sức chuyên sâu lâu nay chỉ thực hiện ở các bệnh viện tuyến cuối.

Bệnh nhân đã qua nguy kịch nhờ phương pháp lọc máu liên tục lần đầu tiên triển khai tại Phú Quốc

Bệnh nhân là ông N.C.T. (50 tuổi, ngụ tại Đặc khu Phú Quốc), nhập viện ngày 28/3 trong tình trạng sốt cao, đau bụng, đau lưng dữ dội, nôn ói, kèm sưng đau cẳng chân trái và khó thở tăng dần. Theo các bác sĩ tại Trung tâm Y tế, ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân đã có dấu hiệu suy tuần hoàn nghiêm trọng với mạch nhanh, tụt huyết áp, suy hô hấp, bụng chướng, vùng cẳng chân trái viêm đỏ và đặc biệt là tình trạng vô niệu, đây là dấu hiệu cảnh báo suy thận cấp.

Dựa trên kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, ê kíp điều trị chẩn đoán bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng trên nền viêm mô tế bào cẳng chân trái, kèm theo hàng loạt biến chứng nguy hiểm như suy thận cấp, hội chứng ly giải cơ vân và phù phổi cấp. Ngay lập tức, các biện pháp hồi sức tích cực được triển khai, bao gồm thở oxy dòng cao, truyền dịch và sử dụng kháng sinh phổ rộng.

Tuy nhiên, diễn tiến bệnh cực kỳ nhanh và phức tạp. Chỉ sau khoảng 2 giờ điều trị, tình trạng bệnh nhân không cải thiện mà còn xấu đi rất nhanh. Người bệnh rơi vào suy hô hấp nặng buộc phải đặt nội khí quản thở máy, huyết áp tụt sâu phải phụ thuộc vận mạch liều cao, đồng thời đối mặt với tình trạng suy đa cơ quan, nguy cơ tử vong rất cao.

Trước tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, Trung tâm Y tế Phú Quốc đã kích hoạt hội chẩn trực tuyến khẩn cấp với khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. BS-CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các bác sĩ phụ trách chuyên môn đã thống nhất triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) ngay tại chỗ cho người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang "cầm tay chỉ việc" nhiều kỹ thuật chuyên sâu cho bác sĩ tại Phú Quốc

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật CRRT được thực hiện tại Trung tâm Y tế Phú Quốc trong bối cảnh cơ sở y tế tuyến đảo còn nhiều hạn chế về trang thiết bị và kinh nghiệm. Quá trình lọc máu liên tục được triển khai kết hợp với các biện pháp hồi sức tích cực cho người bệnh. Sau một đêm điều trị, những tín hiệu khả quan bắt đầu xuất hiện, bệnh nhân dần tỉnh táo các chỉ số sinh tồn dần ổn định trở lại.

Theo các bác sĩ, trong sốc nhiễm khuẩn nặng, việc can thiệp kịp thời trong “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định. Kỹ thuật lọc máu liên tục không chỉ giúp loại bỏ các độc tố và chất trung gian gây viêm trong máu mà còn góp phần ổn định môi trường nội môi, hỗ trợ các cơ quan đang suy yếu. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch, bệnh nhân đã được chuyển đến một bệnh viện đa khoa tại địa phương để tiếp tục điều trị.

Đại diện Trung tâm Y tế Phú Quốc nhận định, việc triển khai các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu ngay tại địa phương không chỉ giúp tăng cơ hội sống cho người bệnh mà còn giảm đáng kể áp lực chuyển viện tại các khu vực địa lý xa đất liền. Đây là ca bệnh nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho y tế Phú Quốc, phục vụ mục tiêu nâng cao năng lực điều trị địa phương hướng tới sự kiện quốc tế lớn APEC 2027.