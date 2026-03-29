Hành trình kì diệu của em bé sinh ra mang trên lưng ‘đôi cánh nhỏ’

TPO - Một ngày cuối 3, tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, một em bé cất tiếng khóc chào đời sau hành trình thai kì đầy sóng gió, khép lại những ngày tháng căng thẳng của người mẹ trẻ quê Thanh Hóa và đội ngũ y bác sĩ. Trên lưng bé vẫn còn hai ống dẫn lưu nhỏ được các bác sĩ ví như "đôi cánh nhỏ" – dấu tích của một cuộc can thiệp đặc biệt, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến.

Cuộc chiến giành sự sống từ trong tử cung

Theo các bác sĩ, ngay từ tuần thai thứ 23, thai nhi đã được phát hiện tràn dịch màng phổi hai bên – tình trạng nguy hiểm có thể chèn ép tim, phổi và nhanh chóng dẫn đến suy tim, phù thai. Đến tuần 32, bệnh tiến triển nặng, dịch tích tụ nhiều hơn, đẩy thai nhi vào tình thế nguy kịch.

Bác sĩ mổ lấy thai.

Trước nguy cơ mất con, các chuyên gia tại Trung tâm Y học bào thai đã hội chẩn khẩn cấp và đi đến quyết định can thiệp ngay khi em bé còn trong bụng mẹ. Kỹ thuật đặt shunt dẫn lưu màng phổi được thực hiện ngay trong buồng tử cung – một bước đi táo bạo nhưng cần thiết để “giải cứu” thai nhi.

Sau can thiệp, lượng dịch giảm đáng kể, tình trạng thai nhi dần ổn định. Từng ngày thai kì được kéo dài thêm trở thành “khoảng thời gian vàng” để phổi em bé hoàn thiện, chuẩn bị cho cuộc sống bên ngoài.

Rạng sáng 23/3, khi thai ở tuần 36, sản phụ bất ngờ vỡ ối tại nhà. Trong khoảnh khắc đầy lo lắng, chị lập tức liên hệ với ê-kíp từng theo sát mình suốt thai kì.

Ngay trong đêm, bác sĩ, TS.Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai cùng BSCKII Phạm Minh Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Y học bào thai nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, kích hoạt quy trình cấp cứu. Đồng thời, ê-kíp sơ sinh cũng được huy động, chuẩn bị đầy đủ phương tiện hồi sức như máy thở, ống nội khí quản… cho tình huống xấu nhất.

Khoảnh khắc vỡ òa trong phòng mổ

Ca mổ diễn ra khẩn trương nhưng chính xác. Khi em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ, tiếng khóc vang lên rõ ràng, mạnh mẽ – tín hiệu khiến cả phòng mổ như vỡ òa. Bé nặng 3,4kg, tự thở tốt, không cần bất kì can thiệp hồi sức nào.

Đặc biệt, phía sau lưng em vẫn còn hai ống shunt nhỏ – hình ảnh được ví như “đôi cánh tí hon” vừa hoàn thành sứ mệnh giữ lại sự sống trong những ngày mong manh nhất.

Chia sẻ sau ca mổ, TS. Đỗ Tuấn Đạt – Giám đốc Trung tâm Y học bào thai cho biết: “Với những trường hợp tràn dịch màng phổi nặng như vậy, trước đây, trẻ sinh ra thường gặp phải tình trạng suy hô hấp, phải hồi sức tích cực liên tục sau sinh, thậm chí đặt nội khí quản ngay từ những phút đầu đời. Trong trường hợp này, em bé được đặt dẫn lưu màng phổi từ trong bụng mẹ, dịch màng phổi gần như đã hết hoàn toàn, có thể tự thở, khóc to ngay sau sinh là một kết quả rất tích cực, phản ánh hiệu quả của can thiệp bào thai"

Hành trình phía trước và niềm tin vào y học

Sau sinh, bé được chuyển đến Trung tâm Sơ sinh để tiếp tục theo dõi. Bác sĩ, TS.Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh cho biết, kết quả thăm dò xác định bé mắc tràn dịch dưỡng trấp màng phổi – nguyên nhân gây bệnh từ trong thai kì. Hiện trẻ đang được điều trị theo phác đồ phù hợp và tiên lượng khả quan.

Câu chuyện của em bé với “đôi cánh nhỏ” không chỉ là một ca bệnh thành công, mà còn là minh chứng cho bước tiến của y học bào thai tại Việt Nam. Từ những can thiệp ngay trong tử cung, các bác sĩ đã từng bước thay đổi số phận của những thai kì nguy cơ cao.

Đằng sau tiếng khóc chào đời ấy là hành trình không buông tay của người mẹ, là sự kiên định của những thầy thuốc và là nghị lực sống bền bỉ của một sinh linh bé nhỏ. Để rồi, trong khoảnh khắc định mệnh, em đã đến bên mẹ – bình an, khỏe mạnh, như một lời đáp dịu dàng cho tất cả yêu thương đã níu giữ em ở lại.