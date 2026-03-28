Phẫu thuật phục hồi thành công ca biến chứng sau nâng mũi bằng silicon

TPO - Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế vừa phẫu thuật thành công một trường hợp biến chứng nhiễm trùng nặng sau nâng mũi bằng silicon, giúp bệnh nhân vượt qua nguy cơ hoại tử vùng mũi và ổn định sức khỏe.

Ngày 28/3, thông tin từ Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị thành công bệnh nhân L.T.T (34 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP. Huế) bị nhiễm trùng nặng, biến chứng sau phẫu thuật nâng mũi.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vết mổ mưng mủ, chảy dịch tại nhiều vị trí quanh implant, kèm đau và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, thẩm mỹ.

Phẫu thuật phục hồi thành công ca nhiễm trùng nặng, biến chứng sau nâng mũi bằng silicon đối với bệnh nhân L.T.T (trú TP. Huế).

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng vết mổ sau nâng mũi, nguyên nhân nghi liên quan đến vật liệu silicon. Ngay sau đó, bệnh viện tổ chức hội chẩn và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Ê-kíp phẫu thuật do TS.BS Lê Hồng Phúc phụ trách, cùng các bác sĩ tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Lồng ngực của Bệnh viện đã tiến hành lấy bỏ khối silicon, đồng thời làm sạch toàn bộ mô viêm nhiễm. Ca mổ thành công, bước đầu giúp bệnh nhân ổn định tình trạng, phục hồi hình thái mũi tự nhiên.

Hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, dự kiến có thể xuất viện vào đầu tuần tới.

Theo các bác sĩ, nâng mũi bằng silicon là phương pháp phổ biến, có hiệu quả thẩm mỹ cao, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng như lệch sống mũi, lộ implant hoặc nhiễm trùng. Trong đó, nhiễm trùng tuy không phổ biến nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi có nhu cầu làm đẹp cần lựa chọn cơ sở y tế uy tín, tuân thủ quy trình vô khuẩn và chăm sóc hậu phẫu đúng cách để hạn chế rủi ro.