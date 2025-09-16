Tiêm filler làm đẹp: Tan nát mặt từ 'bác sĩ' chui

TPO - Dù ngành y tế liên tục cảnh báo về những trường hợp gặp biến chứng nặng do tiêm filler tại nhà và cơ sở không phép, nhiều khách hàng vẫn bất chấp tiêm chất làm đầy từ “bác sĩ” chui…

Không đủ chuyên môn vẫn... tiêm

Trong vai người có nhu cầu làm đẹp sau khi xem quảng cáo “làm đẹp với giá ưu đãi” của thẩm mỹ viện có tên The Nine B. C.(đường Trần Quang Diệu, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), chúng tôi đã đến cơ sở để xăm môi và xăm mày này. Tại đây, chúng tôi được một nhân viên tên Vẹn tư vấn. Theo đó, người này tư vấn có 2 gói dịch vụ cho khách hàng lựa chọn: Nếu nhân viên thực hiện có giá 9 triệu, còn nếu để chủ cơ sở tên Kelly (tên thật là Nguyễn Thị Huế H.) thực hiện thì có giá 15 triệu đồng.

Đặc biệt, Vẹn cũng thuyết phục khách hàng nên tiêm thêm filler để môi đẹp hơn và không bị ảnh hưởng gì tới sức khoẻ. Người này cho biết hiện cơ sở đang dùng 4 loại filler có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Trung Quốc... Các loại sẽ khác nhau về tạp chất trong filler, mức giá cao cấp nhất là 10 triệu/lần tiêm. Nếu để Kelly trực tiếp tiêm sẽ là 18 triệu/lần tiêm. Vẹn liên tục gợi ý chúng tôi nên để Kelly làm cả môi lẫn mày với tổng chi 37 triệu đồng vì sẽ đẹp và an toàn hơn.

Chỉ đăng ký kinh doanh là xăm, phun, thêu trên da nhưng The Nine. B.C lại gắn cho mình mác thẩm mỹ viện và nhận tiêm filler cho khách- ảnh T.P

Khi chúng tôi thắc mắc về trình độ chuyên môn của chủ cơ sở tên Kelly, Vẹn liền khẳng định Kelly là “bác sĩ”. “Tụi em không chắc chắn an toàn sẽ không dám tiêm, nhất là chị Kelly tiêm sẽ không có rủi ro vì chị đã học và có bằng bác sĩ học tại Hàn Quốc 6 năm”- Vẹn nói.

Lấy lý do đang trị bệnh ung thư nên chúng tôi phải xem bằng bác sĩ của Kelly để an tâm, Vẹn cho biết mình không thể cho xem. Bằng bác sĩ nếu khách cần thì Kelly mới có quyền cung cấp.

Trao đổi qua điện thoại với nhân vật tên Kelly, dù nghe chúng tôi nói rằng "đang điều trị ung thư", người này vẫn khẳng định cơ sở sẽ đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện thủ thuật, khách hàng cứ xăm chân mày trước, 1 tháng sau có thể tiêm filler mà không ảnh hưởng gì. Xác minh của phóng viên cho thấy, nhân vật Kelly nói trên không phải là “bác sĩ” mà là người có một chứng chỉ được cấp sau khóa học thẩm mỹ ở Hàn Quốc.

Quy định của Bộ Y tế cho thấy người thực hiện thủ thuật tiêm chất làm đầy bắt buộc phải là bác sĩ chuyên ngành da liễu, tạo hình thẩm mĩ, được đào tạo bài bản về tiêm chất làm đầy. Đối với cơ sở thực hiện thủ thuật này cũng phải được cấp phép. Tuy nhiên, tra cứu trên hệ thống quản lý của Sở Y tế TP.HCM, tại địa chỉ cơ này ở đường Trần Quang Diệu (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), không có cơ sở khám chữa bệnh nào về da liễu, tạo hình thẩm mỹ được cấp phép.

Tiền mất tật mang

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung và ê kíp thực hiện một ca phẫu thuật nạo vét chất làm đầy từ một bệnh nhân bị tai biến sau tiêm filler- Ảnh bệnh viện JW

Mới đây, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung- Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW cho biết nơi đây vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân sau khi tiêm chất làm đầy tại spa không có chức năng tiêm filler. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân từng bị một spa tại địa phương tiêm filler collagen giá rẻ làm đầy vòng 3. Chỉ sau hơn 1 năm, mông người này căng cứng, đau buốt, không thể ngồi được. Khi đến Bệnh viện JW nhờ trợ giúp các bác sĩ phát hiện, trong mông nữ bệnh nhân còn tồn dư nhiều chất lạ dạng vón cục, rải rác khắp cơ. Ê kíp bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật 3 giờ, nạo vét ra hàng chục hạt filler biến đổi màu, đặc quánh như hạt trân châu lẫn máu mủ.

Một trường hợp khác là chị T. 33 tuổi, ngụ ở TP.HCM đến Bệnh viện JW thăm khám trong tình trạng mông trái sưng to, căng bóng, đỏ tím, đau nhức đến mức không thể đi lại. Kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy nhiều mảng bầm tím loang lổ, có vùng da thiếu máu nuôi, nguy cơ hoại tử cao. Kết quả chụp MRI xác định chị T. có khối áp xe khổng lồ dài 20cm, dày 15cm, ăn sâu vào mô cơ và xương chậu, rất nguy hiểm.

Một ca tai biến hỏng luôn mặt sau khi tiêm filler tại một spa. Bệnh nhân sau đó nhập viện tại BV Da liễu TPHCM điều trị

Sửa quy định để tăng cường quản lý

Theo bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú - Trưởng khoa Thẩm mỹ Da- Bệnh viện Da liễu TP.HCM, trong tất cả những kỹ thuật tiêm chích về thẩm mỹ thì tiêm chất làm đầy (hay còn gọi tiêm filler) là một trong những kỹ thuật khó. Việc tiêm filler đòi hỏi người thực hiện tiêm chắc chắn phải là bác sĩ và được đào tạo một cách bài bản, có kinh nghiệm.

Cũng theo bác sĩ Tú, hầu như những vị trí tiêm filler đều có thể xảy ra tai biến nếu người tiêm không nắm vững cấu trúc giải phẫu, không nắm vững về sản phẩm tiêm, cũng như kỹ thuật thực hiện không đúng. Trong đó, có những vùng nguy hiểm đặc biệt như vùng mũi, vùng chân mày… có thể gây ra những tai biến nặng mà không thể phục hồi hoặc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nặng nề như gây ra mù mắt, tình trạng đột quỵ

Một ca bị tai biến sau khi tiêm filler từ một cơ sở không phép

Theo quy định, một bác sĩ muốn hành nghề tạo hình - thẩm mỹ phải qua lớp đào tạo định hướng chuyên khoa về phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ từ 8 đến 24 tháng tùy quy định mỗi trường. Muốn được cấp chứng chỉ hành nghề này, bác sĩ đó phải qua thực hành 18 tháng nữa và thực hiện tối thiểu 30 ca.

Hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát các nội dung cần điều chỉnh trong Nghị định 96/2023 của Chính phủ để phù hợp với thực tế và bảo đảm việc quản lý các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ. Bộ Y tế sẽ xem xét, báo cáo Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định này nhằm tăng cường quản lý, thanh kiểm tra các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ cố tình làm trái quy định pháp luật.