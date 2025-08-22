Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 'vòng 1' cho người bị ung thư vú: Không giới hạn độ tuổi

Việc phẫu thuật không chỉ giúp của cô H (TP. Vinh) có một thân hình cân đối mà còn hỗ trợ cải thiện lệch cột sống, thuận tiện hơn trong sinh hoạt, cuộc sống.
Sau ca phẫu thuật, cô H phấn khởi, hài lòng với chuyến “nghỉ dưỡng” tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai lần này. Vừa có vòng bụng gọn vừa có khuôn ngực đẹp là điều không chỉ cô H mà tất cả các chị em phụ nữ đều mong ước.
Cách đây 4 năm, được chẩn đoán ung thư vú, như một tiếng sét ngang tai, lo lắng và chán chường bủa vậy, cô H chỉ mong sao điều trị hạn chế bệnh phát triển và bảo tồn sức khoẻ, chẳng có tâm trí nào nghĩ đến vẻ đẹp hình thể.
Sau khi phẫu thuật cắt bỏ vú phải, bệnh không tiến triển, gần như khỏi hoàn toàn và không phải dùng đến phương pháp xạ trị. Lúc này, cô H bắt đầu nghĩ đến việc tái tạo lại bên vú khuyết, tuy nhiên vấn đề tuổi tác cũng khiến cô cân nhắc và suy nghĩ. Bởi khuyết một bên vú, cứ nghĩ bình thường, nhưng thực sự trong sinh hoạt gây ra khá nhiều bất tiện.
Cô H tâm sự: “Nhà gần biển, mà từ ngày phẫu thuật cắt bỏ, tôi không dám đi tắm, rất ngại và tự ti, sợ mọi người phát hiện ra. Con gái thấy vậy cũng đã tìm đủ mọi cách, thậm chí còn mua cho ngực giả bằng silicon, nhưng không hỗ trợ, cải thiện được. Thực sự tôi rất khao khát được đi biển trở lại cũng như thuận tiện hơn trong mặc đồ. Bên cạnh đó, bản thân bị thoát vị đĩa đệm, bên vú còn lại phì đại khiến người biến dạng, cong lệch hẳn sang trái, ảnh hưởng hình dáng và gia tăng bệnh đau lưng.”
Tìm hiểu thông tin, hầu hết được khuyên nên đi can thiệp để cải thiện bệnh cảnh, nhưng tuổi tác vẫn luôn là điều cô lăn tăn lớn nhất. Gia đình động viên, cô H lấy quyết tâm cao đi làm. “Càng để lâu bệnh càng nặng cộng với thêm tuổi, sức khoẻ, mức độ phục hồi sẽ hạn chế”, cô H bày tỏ tâm tư.
Dự tính chọn TP Hồ Chí Minh là điểm đến của quyết định quan trọng này, bởi không biết tại Bệnh viện Bạch Mai, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ có thể thực hiện với nhiều kỹ thuật hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao trong lĩnh vực tái tạo vú sau điều trị cắt bỏ ung thư. Nghe thông tin, cô H mừng rỡ liên hệ ngay với Khoa và được tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình, đặt lịch thăm khám, phẫu thuật.
“Tôi rất vui và yên tâm vì có thể thực hiện phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Bạch Mai. Bởi đây không chỉ là đơn vị đầu ngành y, nhiều chuyên gia, y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, mà còn là nơi có đa chuyên khoa, rất thuận tiện trong quá trình điều trị, xử trí nếu chẳng may có biến chứng xảy ra. Hơn thế, khi liên hệ với Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, tôi ưng ngay từ những lời tư vấn đầu tiên”, cô H thổ lộ thêm.
PGS.TS Phạm Thị Việt Dung - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết: Tái tạo vú sau điều trị cắt bỏ ung thư trong nhiều trường hợp hoàn toàn có thể triển khai mà không ảnh hưởng đến quá trình theo dõi, tái phát hay điều trị ung thư của người bệnh. Hơn thế, tái tạo vú nếu dùng vạt da mỡ bụng, thì chất liệu tạo hình là da, mỡ tự thân, có độ tương thích cao, không phải lo thải loại, vú tạo lại mềm mại, tự nhiên, sờ như vú thật. Tuỳ từng thể trạng, tình trạng bệnh lý và điều kiện của người bệnh, tạo hình vú có thể tiến hành đồng thời khi cắt bỏ khối ung thư hoặc sau khi cắt bỏ và điều trị bệnh ung thư ổn định. Tái tạo vú cũng không giới hạn độ tuổi, thậm chí nếu được chẩn đoán và phẫu thuật ở giai sớm, bệnh nhân hoàn toàn có thể cắt bỏ khối ung thư và tạo hình vú trong cùng một thì phẫu thuật.
Có thể thấy rằng, dù ở độ tuổi nào, vấn đề sức khoẻ, sắc đẹp và hình thể luôn là điều chị em phụ nữ quan tâm. Với người bệnh ung thư vú và nhất những chị em bị khuyết một phần cơ thể, trong sâu thẳm họ luôn khát khao sự hoàn mỹ. Tái tạo vú sau ung thư đã và đang là liệu pháp “chữa lành” thân, tâm hữu hiệu giúp người bệnh có cuộc sống tốt đẹp hơn.
6 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư vú
Đau tức ngực hoặc tuyến vú
Triệu chứng đau tức ngực, cương tức tuyến vú trong thai kỳ hoặc trong những ngày hành kinh được cho là bình thường. Tuy nhiên, nếu những triệu chứng này xuất hiện trong cả những ngày bình thường và cơn đau kéo dài, tăng dần khi đến kỳ kinh nguyệt thì bạn nên đi khám, siêu âm và chiếu chụp cộng hưởng từ vú để kiểm tra tuyến vú của mình.
Vú to bất thường
Nếu bạn cảm thấy vú to lên bất thường, 2 bên vú không tương xứng hay thường xuyên cảm thấy cương cứng thì bạn nên cẩn thận. Rất có thể đây là một dấu hiệu của ung thư vú.
Nổi u cục ở tuyến vú
U vú có thể phát hiện tình cờ, tuy nhiên lời khuyên của các chuyên gia đó là tự khám vú hàng tháng sau khi hết kinh, bằng cách này bạn có thể sờ thấy một "khối lạ" ở tuyến vú của mình. Những u này có thể là lành tính và cũng có thể là ác tính. Đây là bước rất quan trọng vì rất nhiều trường hợp ung thư vú được phát hiện sớm qua việc tự khám vú hàng tháng và chụp vú, siêu âm vú kết hợp khi có nghi ngờ.
Để tự khám vú, bạn có thể đứng trước gương để kiểm tra hình dạng vú ở tư thế bình thường. Sau đó, chuyển đổi tư thế hai tay giơ cao và cuối cùng hai tay chống vào hông, kiểm tra vú khi thay đổi các tư thế nằm.
Nổi hạch nách
Khi khám vú bạn cũng có thể kiểm tra vùng hố nách nếu có khối bất thường bạn cũng nên khám chuyên gia ngay. Hạch nách có thể do nhiều nguyên nhân nhưng cũng có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư vú. Có khá nhiều trường hợp ung thư vú được chẩn đoán khi người bệnh phát hiện tình cờ hạch hố nách.
Thay đổi da vùng vú
Một số thay đổi da vùng vú như: đỏ, sưng dưới dạng sần da cam... bạn nên đi khám ngay vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư vú đã vào giai đoạn muộn.
Tụt núm vú, thay đổi vùng da quanh đầu núm vú
Một số người phụ nữ bình thường có triệu chứng tụt núm vú bẩm sinh. Tuy nhiên, nếu núm vú của bạn đột nhiên bị tụt hẳn vào trong, kèm theo biểu hiện cứng và không kéo ra được như bình thường, Vùng da bị co rút, nhăn nheo và có thể xuất hiện các hạt nhỏ ở quầng vú xung quanh núm vú, chảy dịch bất thường ở núm vú... thì bạn nên đi gặp bác sỹ chuyên khoa để được khám, chẩn đoán và tư vấn điều trị sớm.
Khi phát hiện các u cục, sưng đau, biến đổi màu sắc da, chảy dịch... bất thường bạn nên đến gặp bác sĩ sớm để được khám và tư vấn cụ thể hơn. Phụ nữ trên 35 tuổi, người có những dấu hiệu bất thường ở tuyến vú, phụ nữ chưa từng sinh con,... cần phải đi khám vú và chụp và siêu âm vú định kỳ 6 tháng/lần.