Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 'vòng 1' cho người bị ung thư vú: Không giới hạn độ tuổi

TPO - Ngoài 60 tuổi, được sự động viên của chồng và các con, người phụ nữ quyết tâm đi phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ lại bên ngực bị khuyết sau 4 năm điều trị ung thư.

Việc phẫu thuật không chỉ giúp của cô H (TP. Vinh) có một thân hình cân đối mà còn hỗ trợ cải thiện lệch cột sống, thuận tiện hơn trong sinh hoạt, cuộc sống.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết: Tái tạo vú sau điều trị cắt bỏ ung thư trong nhiều trường hợp hoàn toàn có thể triển khai mà không ảnh hưởng đến quá trình theo dõi, tái phát hay điều trị ung thư của người bệnh. Hơn thế, tái tạo vú nếu dùng vạt da mỡ bụng, thì chất liệu tạo hình là da, mỡ tự thân, có độ tương thích cao, không phải lo thải loại, vú tạo lại mềm mại, tự nhiên, sờ như vú thật.

Cách đây 4 năm, được chẩn đoán ung thư vú, như một tiếng sét ngang tai, lo lắng và chán chường bủa vậy, cô H chỉ mong sao điều trị hạn chế bệnh phát triển và bảo tồn sức khoẻ, chẳng có tâm trí nào nghĩ đến vẻ đẹp hình thể.

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ vú phải, bệnh không tiến triển, gần như khỏi hoàn toàn và không phải dùng đến phương pháp xạ trị. Lúc này, cô H bắt đầu nghĩ đến việc tái tạo lại bên vú khuyết, tuy nhiên vấn đề tuổi tác cũng khiến cô cân nhắc và suy nghĩ. Bởi khuyết một bên vú, cứ nghĩ bình thường, nhưng thực sự trong sinh hoạt gây ra khá nhiều bất tiện.

Cô H tâm sự: “Nhà gần biển, mà từ ngày phẫu thuật cắt bỏ, tôi không dám đi tắm, rất ngại và tự ti, sợ mọi người phát hiện ra. Con gái thấy vậy cũng đã tìm đủ mọi cách, thậm chí còn mua cho ngực giả bằng silicon, nhưng không hỗ trợ, cải thiện được. Thực sự tôi rất khao khát được đi biển trở lại cũng như thuận tiện hơn trong mặc đồ. Bên cạnh đó, bản thân bị thoát vị đĩa đệm, bên vú còn lại phì đại khiến người biến dạng, cong lệch hẳn sang trái, ảnh hưởng hình dáng và gia tăng bệnh đau lưng.”

Tìm hiểu thông tin, hầu hết được khuyên nên đi can thiệp để cải thiện bệnh cảnh, nhưng tuổi tác vẫn luôn là điều cô lăn tăn lớn nhất. Gia đình động viên, cô H lấy quyết tâm cao đi làm. “Càng để lâu bệnh càng nặng cộng với thêm tuổi, sức khoẻ, mức độ phục hồi sẽ hạn chế”, cô H bày tỏ tâm tư.

Dự tính chọn TP Hồ Chí Minh là điểm đến của quyết định quan trọng này, bởi không biết tại Bệnh viện Bạch Mai, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ có thể thực hiện với nhiều kỹ thuật hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao trong lĩnh vực tái tạo vú sau điều trị cắt bỏ ung thư. Nghe thông tin, cô H mừng rỡ liên hệ ngay với Khoa và được tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình, đặt lịch thăm khám, phẫu thuật.

“Tôi rất vui và yên tâm vì có thể thực hiện phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Bạch Mai. Bởi đây không chỉ là đơn vị đầu ngành y, nhiều chuyên gia, y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, mà còn là nơi có đa chuyên khoa, rất thuận tiện trong quá trình điều trị, xử trí nếu chẳng may có biến chứng xảy ra. Hơn thế, khi liên hệ với Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, tôi ưng ngay từ những lời tư vấn đầu tiên”, cô H thổ lộ thêm.

Sau ca phẫu thuật, cô H phấn khởi, hài lòng với chuyến “nghỉ dưỡng” tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai lần này. Vừa có vòng bụng gọn vừa có khuôn ngực đẹp là điều không chỉ cô H mà tất cả các chị em phụ nữ đều mong ước. Ảnh minh họa: Internet

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết: Tái tạo vú sau điều trị cắt bỏ ung thư trong nhiều trường hợp hoàn toàn có thể triển khai mà không ảnh hưởng đến quá trình theo dõi, tái phát hay điều trị ung thư của người bệnh. Hơn thế, tái tạo vú nếu dùng vạt da mỡ bụng, thì chất liệu tạo hình là da, mỡ tự thân, có độ tương thích cao, không phải lo thải loại, vú tạo lại mềm mại, tự nhiên, sờ như vú thật. Tuỳ từng thể trạng, tình trạng bệnh lý và điều kiện của người bệnh, tạo hình vú có thể tiến hành đồng thời khi cắt bỏ khối ung thư hoặc sau khi cắt bỏ và điều trị bệnh ung thư ổn định. Tái tạo vú cũng không giới hạn độ tuổi, thậm chí nếu được chẩn đoán và phẫu thuật ở giai sớm, bệnh nhân hoàn toàn có thể cắt bỏ khối ung thư và tạo hình vú trong cùng một thì phẫu thuật.

Có thể thấy rằng, dù ở độ tuổi nào, vấn đề sức khoẻ, sắc đẹp và hình thể luôn là điều chị em phụ nữ quan tâm. Với người bệnh ung thư vú và nhất những chị em bị khuyết một phần cơ thể, trong sâu thẳm họ luôn khát khao sự hoàn mỹ. Tái tạo vú sau ung thư đã và đang là liệu pháp “chữa lành” thân, tâm hữu hiệu giúp người bệnh có cuộc sống tốt đẹp hơn.